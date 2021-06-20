Путін торкнувся Байдена й подобрішав

Торкнувся Байдена і подобрішав. Неймовірна подія. Атракціон великодушності. Нежить свободи. Далі читайте російською.

Путин наложил вето на закон об ответственности медиа за цитирование "ложных" сообщений. Злободневно дал сверху "леща" по розовым "едроссовским" мордам, показал им "час великого руководства".

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Вот что Байден животворящий, в Женеве рукопожатно обретенный, делает!

Да, скептики! Да! Конечно!

Сажают (Навальный), арестовывают (Пивоваров, Резник, Хараидзе), вынуждают уехать (Гудков), нашивают ярлыки ("иностранные агенты"), наполняют бюджет штрафами (Соболь).

Но!

Ведь согласитесь – не все сразу. Круто, конечно, взнуздано. Скажите, однако, спасибо, что не затягивает еще сильнее.

Джозеф Байден и Владимир Путин / Коллаж 24 канала

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Ликуйте, россияне

Нам скидка вышла. Сейчас еще вакцину вгонят в победные организмы.

"Нам осталось уколоться и упасть на дно колодца".