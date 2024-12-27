Путін приречений на конфлікт з Трампом: найважливіше з інтерв'ю з Подоляком

Майбутня адміністрація Дональда Трампа, зокрема представник по Україні та Росії Кіт Келлог, вже краще розуміють природу російсько-української війни. Не виключено, що Трамп піде на контакт з Владіміром Путіним.

Утім, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу наголосив, що конфлікт між Трампом і Путіним є неминучим. Більше про це, хто стоїть за авіакатастрофою в Казахстані та підсумки 2024 року – читайте далі у матеріалі.

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Чому Путін обов'язково посвариться з Трампом

Як зазначив Подоляк, про кращу обізнаність Кіта Келлога у питаннях війни в Україні свідчать його останні заяви. Зокрема, про важливість не повторення "Мінських домовленостей", адже це лише масштабує війну.

Усі сценарії врегулювання війни, які зараз є у західній пресі, побудовані так само як "Мінські угоди" – зупинення війни коштом України. Натомість Келлог чітко сказав, що такий шлях не призведе до фіналізації війни й це говорить про те, що у команді Трампа є розуміння, якого прагне Київ.

Вони й далі це дискутуватимуть, ще більше занурюватимуться у війну. Не сумніваюся, що буде якась комунікація на рівні – президент США і суб'єкт на прізвище Путін, у якій Путін обов'язково образить Трампа, бо сьогодні він не є людиною, яка адекватно реагує на будь-що, розуміється на тому, що говорить, і контролює свої емоції,

– сказав радник голови ОПУ.

Він переконаний, що манія величі Путіна обов'язково призведе до конфлікту з Дональдом Трампом. Наприклад, Росія збирається дискредитувати Трампа на передодні інавгурації 20 січня 2025 року. Мовиться про стратегічний договір, який країна-агресорка планує підписати з Іраном. Подоляк пояснив, що так Путін хоче показати, мовляв, вони з Іраном побудували альянс і є домінантною силою у світі, тож будуть самі встановлювати правила.

Хто стоїть за авіакатастрофою в Казахстані

25 грудня у Казахстані сталася авіакатастрофа з літаком Embraer-190. За словами Подоляка, літак був підбитий системами ППО Росії.

Очевидно, хто стоїть за збиттям літака. Це ще один літак, який був знищений свідомо Росією. Безумовно, літак був підбитий системами російської ППО,

– підкреслив радник голови ОПУ.

На його переконання, не варто очікувати рішучої реакції світу на трагедію. Ця авіатроща стане ще одним елементом ескалації Кремля, на яку світ не буде правильно реагувати.

Підсумки 2024 року

Попри всі внутрішні негаразди чи сумніви наших партнерів у чомусь, Україна стійко завершує 2024 рік. Подоляк наголосив, що Росія боїться України. Наша держава є суб'єктом великого політичного процесу і має всі шанси справедливо фіналізувати війну, незалежно від того, що не має усіх результатів, на які очікувала у 2024 році. Цьому є 2 причини: ресурсна непаритетність з Росією та політичні процеси у країнах-партнерах.

Пропри всі розмови та інформаційні програми, які запускає Росія, – вона так само перебуває у вкрай важкому внутрішньому стані. Їй не вистачає грошей, зростає соціальна напруженість та конфлікти серед еліт,

– зазначив радник голови ОПУ.

Росію треба дотискати, й у 2025 році Україна має займати ту ж позицію, що й у 2024 році щодо постачання зброї, інвестицій тощо.