Путін тримає козирний ядерний туз напоготові

Сталося те, про що я давно і постійно попереджав: Путін напав на Україну. Напав рано-вранці, як його вчитель Адольф Гітлер.

"Натхненний" Гітлером

Ще напередодні американська та британська розвідки попередили Україну, що вторгнення Росії на її територію може розпочатися в найближчі 48 годин.

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А вранці російське телебачення видало в ефір відеозвернення Путіна, яке, як пізніше з'ясувалося за метаданими, було записано ще 21 лютого. Тобто все готувалося заздалегідь.

Світ – перед загрозою путінського апокаліпсису

Путлогітлер знав, що війна неминуча. При цьому Путін війну Україні за фактом не оголосив, а лише сказав, що буде якась "військова операція" на окупованих територіях Донбасу. Ну, і як завжди фашистський геополітик збрехав – розпочалася операція з окупації території України.



Путін повторив злочин Гітлера, напавши на Україну вранці / Фото Getty Images

У своєму зверненні Путін дав прозорий натяк Заходу – мовляв, щоб той навіть не думав втручатися в ситуацію, бо інакше Путін віддасть наказ про деякі жорсткі заходи. Зрозуміло, що це є погрозою застосування ядерної зброї, як і було сказано. Йому набридло гібридувати, і він пішов із козирів, а козирний ядерний туз тримає напоготові.

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Нація незламних

Україна, зрозуміло, одразу оголосила про розрив дипвідносин із Москвою. З'явилися повідомлення про перших полонених росіян, про збиті літаки та гелікоптери. У мережі з'явились відео трупів російських солдатів. Україна чинить опір.

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