Путін – це ще один Горбачов, він розвалить Росію, як картковий будинок, – Давидюк

Коли Швеція й Фінляндія оголосили про вступ в НАТО Росія одразу ж почала погрожувати, зокрема, ядерним ударом. Утім, зараз вона мовчить, оскільки здатна лише на пусті залякування.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що Росія вміє лише розкидуватись паперовими драконами – запускає щось велике, що кидає жахливу тінь, а насправді – це всього лише іграшка.

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Путін розвалить Росію

Як наголосив Давидюк, світ повинен вже звикнути до того, що країна-агресорка розкидується фейками. Тобто вона спочатку погрожує, а потім здувається й мовчить.

Радянський Союз так погрожував, що аж розпався у 1991 році. Де він зараз? Путін – це ще один Горбачов, він розвалить Росію, як картковий будинок,

– заявив політолог.

За його словами, тоді за справу візьмуться такі собі "рамзани кадирови" разом китайцями та японцями й почнуть відгризати від Росії шматочок за шматочком. Водночас кожен буде отримувати не тільки території та ресурси, а ще й велике задоволення від процесу.

Путіна можна переграти

Як зауважив Давидюк, проблема Путіна полягає в тому, що він примітивний. Тобто очільник Росії вивчив якісь 3 книжки історії, у яких зараз живе.

Йому треба не історію вчити, а дивитися, що буде далі. Водночас далі його очікує катастрофа,

– підкреслив політолог.

З одного боку, Путін – це жахливий терорист і вбивця, а з іншого – це примітивна політична істота, яку насправді дуже легко можна переграти. Оскільки ми розуміємо його рефлекси, комплекси та амбіції.

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"Я впевнений, що в довгостроковій перспективі Україна переможе Росію. Це буде просто легендарна історія, як в 10 разів менша країна розвалила велетенську імперію та поставила на ній хрест", – заявив Давидюк.

Давидюк заявив, що Путін розвалить Росію: дивіться відео



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