Суміш патологій: з чим пов’язані "маніакальні" схильності Путіна цілувати чужих дітей

Владімір Путін проявляє доволі нездорову зацікавленість дітьми. Окрім безлічі ситуацій у минулому, де при будь-якій кращій можливості диктатор цілував дітей на зустрічах, нещодавно з'явились й нові випадки. Нездорові нахили Путіна можуть тягнутись ще з його молодості.

Про це 24 Каналу розповіла оперна співачка, відеоблогерка, ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова. Вона розповіла кілька цікавих історій про юні роки Владіміра Путіна, який тільки намагався соціалізуватись. Однак виходило у нього не просто погано – він "славився" девіантною поведінкою.

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Останні появи Путіна з дітьми

28 червня Владімір Путін раптово з'явився у Дагестані. Там він поводився доволі розкуто – одразу "пішов в народ", обіймався з людьми. Не обійшлось і без поцілунків з дітьми. "Жертвою" Путіна стала дівчинка, що захотіла зробити селфі.

Однак на цьому історія не закінчилась. Днями диктатор запросив до Кремля дагестанську дівчинку, яка напередодні начебто дуже засмутилась, що не мала змоги поговорити з Путіним особисто. Він зустрів 8-річну Раісат Акіпову з обіймами, поцілунками та квітами.

Він справді поводиться дуже дивно. Це давно викликає дискусії та розмови, бо є певна синергія його пулу медійників та його власних рефлексій та "особливостей", а радше патологій. Але зрозуміло, з чого вони беруть кальку.

– зазначила Марія Максакова.

За її словами, ще в Радянському Союзі вожді розуміли, що можна використовувати дітей як гарний піар-хід.

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Історичні паралелі

Зокрема, відомим став випадок з дівчиною із тодішньої Бурят-Монгольської АРСР. Батьки привезли її на з'їзд, де був і Йосип Сталін. Тоді 8-річна Енгельсіна Маркізова мала вручити йому 2 букети у "потрібний момент". Однак дівчинка не стала чекати й підійшла прямо до столу, де сиділи всі вищі партійні чини.

Сталін тоді прийняв букет, взяв її на руки та поставив на стіл президії. Фото зі Сталіном та Гелею стали друкувати у газетах, підручниках. Його широко використовували для пропаганди, зокрема популярності набула фраза "за щасливе дитинство".

Кінець цієї історії був нещасливим, адже батька дівчинки репресували, а матір з дітьми відправили у заслання. Однак показовим було саме використання дітей для пропагандистських цілей. Що й досі використовує Владімір Путін вже у сучасній Росії.

"Вони зробили кальку. Ще й ці два букети – спеціально, як мені здається, "25 кадр" для тих, хто ще пам'ятає той час. Можливо, у свідомості останніх "отрядів Путіна" це мало викликати якусь паралель", – зазначила Максакова.

Зауважимо, що Владімір Путін під час зустрічі з Раісат Акіповою "випросив" у міністра фінансів Антона Сілуанова 5 мільярдів рублів на потреби Дагестану.

Путін – це той самий серійний маніяк, який заманює дітей цукерками. Тільки замість цукерок у нього "подарунки" від Сілуанова,

– наголосила ексдепутатка держдуми.

Виділити гроші на Дагестан вирішили якраз на тлі "щемливої" історії з дівчинкою, яка начебто дуже хотіла зустрітись з Путіним.

"Випив – і ставав садистом"

Є й інші цікаві історії, пов'язані з молодістю Владіміра Путіна, які свідчать про його доволі нездорові нахили. Так, є свідчення жінки, яку з подругою свого часу запросив ще молодий Путін на чемпіонат дзюдо. Пізніше з приятелем, яким було приблизно по 20 років, запросили неповнолітніх дівчат додому.

Путін зрештою вирішив продемонструвати всі прийоми з дзюдо на тій дівчинці. Звісно ж, після такого дійства дівчата швидко втекли.

"Судячи з цієї історії, можна зрозуміти, що інтерес до дівчаток – награний. Він ще тоді не знав, що з ними робити", – підкреслила Максакова.

Є й інші свідчення про дивну поведінку Путіна в молодому віці. Зокрема, колишня дружина диктатора – в молодості Людмила Шкребнева, розповідала, що він був дуже холодним, не турботливим.

Вартувало йому лише випити буквально чарку горілки, як в ньому прокидався садист-маніяк. Він починав її щипати, викручувати руки. Це все було в її книзі-спогадах,

– зауважила ексдепутатка.

Що цікаво, Путін ніяк за такі одкровення колишню дружину не покарав. Навіть видав її заміж за бізнесмена Артура Очеретного. А сама Людмила стала спільницею Путіна, адже володіє колекторними компаніями, які обкрадають в росіян те, що ще не встиг обікрасти Путін.

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