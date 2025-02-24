Путін цинічно заявив, що Зеленський нібито проти переговорів

Владімір Путін зробив нову цинічну заяву щодо переговорів. Російський диктатор каже, що Володимир Зеленський буцімто ухиляється від переговорного процесу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Путін не хоче зупиняти війну в Україні, бо боїться внутрішніх наслідків

Що цинічного заявив Путін про Зеленського і переговори

Владімір Путін заявив, що Володимир Зеленський нібито ухиляється від мирних переговорів, тому що "це досить швидко призведе до необхідності скасування воєнного стану, а отже, і виборів".

Також російський диктатор бреше, що український президент, мовляв, стає "токсичною фігурою для українських військових", тому що нібито "віддає невиправдані накази, що призводять до великих втрат".

Путін також каже, що Зеленський буцімто загнав себе в безвихідь указом про заборону переговорів з Росією. Окрім того, диктатор заявив, що Зеленський "є фактором розкладання суспільства, армії та держави на виборах".

Водночас Путін стверджує, що, мовляв, США та Росія хочуть "якомога швидше досягнути миру в Україні, а Зеленському це заважає".

Ще з маячні президент Росії сказав, що "шансів у Зеленського перемогти на виборах немає жодних" і "вони дорівнюють нулю", що Росія "не проти збереження державності України, їй важливо, щоб українську територію не використовували для загроз Москві", а також, що "якщо Зеленський піде з посади, це буде на користь Україні".

До слова, Владімір Путін також заявляв, що він нібито готовий працювати зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних металів. Диктатор країни-агресорки каже, що у Росії "їх більше ніж в Україні".