Видав, що воює не за територію: Шейтельман припустив, що реально потрібно Путіну

Днями Владімір Путін виступив із промовою у Валдаї. Там він видав порцію цинічних заяв. Зокрема, й фразу про те, що війна проти України – це не війна за території.

Виступ Путіна був переповнений дивними заявами. Однак найабсурднішими якраз – були про війну в Україні, адже диктатор вчергове змінив цілі "СВО". Чого ж тепер хочеться Путіну розповів 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Що є найбільшою цінністю для росіян

Така заява Владіміра Путіна виглядає особливо цинічно на тлі того, що з часу повномасштабного вторгнення у Росії з'явилось одне нове "свято" – "приєднання" окупованих території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Тож виходить, що війна начебто не за території, але святкують чомусь саме окупацію територій. Далі Путін заявив, що не знає, за яку цивілізацію воюють "з того боку", а вони воюють за "свої цінності та нову світобудову".

Ми знаємо, які цінності у росіян і вони хочуть розповсюдити їх і на окупованих територіях. Їхні головні цінності, яку Росію хочуть збудувати – де можна вбити будь-кого, хто з тобою не згоден,

– заявив Михайло Шейтельман.

І що цікаво, у росіян не просто є думка, що це держава може вбити, але й вони самі можуть вбити будь-якого. Так вони й прийшли на українські території, вбиваючи всіх, хто не згоден із їхнім баченням чи то світу, чи то Росії. Кого вбивати, очевидно, їм байдуже.

"Вони і в Росії поступово таке нормалізували, а тепер вони хочуть, щоб так було у всьому світі. Це їхній ідеальний світ з власними цінностями – вбивати усіх незгодних. Це корінь російської національної ідеї", – підсумував політтехнолог.

Михайло Шейтельман про цінності росіян і мету війни: дивіться відео

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