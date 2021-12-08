Путін бідкається через "недружнє" НАТО: членство України вважає ключовим питанням

Володимир Путін знову висловився про Україну та її потенційний вступ у НАТО. При цьому, очільник Кремля скаржиться на нібито недружнє ставлення Альянсу до Росії.

Таку заяву російський президент зробив 8 грудня – через день після перемовин з Байденом.

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Путін вдає, що його турбує питання безпеки

Ймовірне розширення НАТО очільник Кремля назвав "дуже чутливої для Москви темою". При цьому, наголосив, що ключовим питання у цьому контексті є саме членство України в Альянсі. Мовляв, він турбується через загрози безпеці Росії у середньостроковій та навіть стратегічній перспективі.

Звичайно, кожна країна має право вибирати свій спосіб забезпечення безпеки. Але при цьому не має страждати безпека інших,

– цинічно зазначив Путін.

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