Дмитро Пєсков – це голос Путіна, Мєдвєдєв та ще Володін конкурують між собою за роль владного центру, якщо відбуватиметься транзит влади. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Якщо влада змінюватиметься і Путін ітиме у відставку, будуть формуватися нові центри сили. Не обов'язково хтось із них буде спадкоємцем. В такий спосіб і Володін, і Мєдвєдєв показують свою відданість президенту.

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Показова ситуація з Медведчуком

Цей табір "топить" за Медведчука тому, що він – кум Путіна. Однак до уваги треба брати тільки те, що говорить Пєсков, адже його вустами промовляє господар Кремля.

Ситуація з Медведчуком є показовою.Ми ще побачимо, як загинуть усі, хто був причетний до того, що Путін припустився найфатальнішої помилки у своєму житті – напав на Україну.

Теоретично обмін Медведчука можливий. Питання тільки в тому, за яких умов. Зараз триває війна, тому говорити поки рано. Можемо з вами лише змоделювати ситуацію.

Путін може "відшити" Медведчука / Фото СБУ

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Обмін Медведчука

До прикладу, росіяни можуть захопити чергову атомну станцію і висунути нам вимогу: віддайте нам Медведчука, або ми вам влаштуємо екологічну катастрофу на пів Європи. Тобто обміняти його на нашу екологічну безпеку.

Мій прогноз наступний: Путін вчинить зі своїм кумом так, як свого часу Сталін вчинив із власним сином Яковом Джугашвілі. Коли німці запропонували радянському генсеку обміняти сина на німецького генерала, червоний вождь сказав: "Я генералів на рядових не міняю".

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