Путін відкидав дипломатію, бо планував напасти на Україну у будь-якому випадку, – Байден

Володимир Путіна недооцінив Захід. Він думав, що там не будуть готовими до нападу Росії на Україну. Та він помилився.

Про це Президент США Джо Байден, як очікується, заявить у щорічній промові до Конгресу, запланованій на ніч 2 березня за Києвом. Уривки промови оприлюднив Білий дім.

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Джо Байден у промові до Конгресу, як стало відомо ЗМІ, збирається:

Заспокоїти американців, занепокоєних інфляцією.

Оголосили про закриття повітряного простору для Росії.

І заявити, що Путін явно роздратований санкціями.

Неспровоковане вторгнення Росії в Україну та глобальні зусилля, щоб покарати Москву та підтримати Київ – також акценти промови Байдена.

Якщо диктатори не платять ціну за свою агресію, вони створюють ще більше хаосу. Вони продовжують просуватися. І ціна та загрози для Америки й світу продовжують зростати,

– скаже Байден.

І ще одна важлива цитата:

Війна Путіна була навмисною і неспровокованою. Він відкидав зусилля в царині дипломатії. Він думав, що Захід і НАТО не будуть готові. Та Путін помилився. Ми були готові.

Простіше кажучи, кремлівський диктатор збирався напасти на Україну давно, і дипломатичні зусилля його не цікавили – він тільки прикидався, щоб Захід не був готовим.

Але він таки помилився. Протистояти агресору були готовими і Захід, і Україна.

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