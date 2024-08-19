Путін відкрито визнав кризу у війні проти України

Президент Росії Владімір Путін визнав, що у російської армії виникли труднощі на війні. Про проблеми на фронті диктатор заговорив чи не вперше.

Сталося це на російсько-азербайджанських переговорах. Путін проводив їх особисто із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає 24 Канал.

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"Росія стикається з кризами"

Під час свого виступу на переговорах російський диктатор згадав про війну в Україні.

Усім добре відомо, що і Росія стикається з кризами, зокрема, на українському напрямку,

– заявив Путін.

Одразу після цього він почав розповідати про інший збройний конфлікт, до якого причетна Росія, – Південний Кавказ.

"Історична причетність Росії до ситуації на Південному Кавказі, та й протягом останніх кількох років, диктує нам необхідність участі у цих подіях. Звичайно ж, в тій частині, в якій цього вимагають сторони", – сказав президент країни-агресорки.

Нагадаємо, що Путін прибув до Азербайджану у неділю, 18 серпня. Кремль стверджував, що у Баку обговорять "питання подальшого розвитку російсько-азербайджанських відносин стратегічного партнерства та союзництва", а також "актуальні міжнародні та регіональні проблеми". Також Путін може обговорити з Алієвим постачання російського газу до Азербайджану.