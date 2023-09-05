Зброя не допомогає: у Росії шукають пояснення, чому не змогли зламати українців в окупації

Злочинця завжди тягне на місце злочину. Такі злочинці як Путін завжди намагаються потрапити туди, де вони здійснювали найбільші злочини проти людства.

Дна для росіян не існує

Серед шкіл, які президент Росії Владімір Путін відкривав 1 вересня, була школа у Маріуполі. У тому самому Маріуполі, де російські льотчики бомбили театр, в якому перебували жінки та діти. У тому Маріуполі, де російська артилерія гатила по житлових кварталах і вбивала тих самих школярів.

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Якби не злочини Росії ці школярі зараз пішли б в українські школи й не бачили б огидного обличчя Путіна на своїх моніторах.

Путін відкривав школу у тому самому Маріуполі, який тепер завжди буде одним з символів злодійства та підлості, людиноненависництва та терору Росії. Який увійде в історію людства разом з іншими символами російських злочинів, разом з ГУЛАГУ та Афганістаном, разом зі зруйнованими містами Сирії та зруйнованими містами України.

Ось саме у такому місті очільник Росії відкривав школу, закликав дітей добре вчитися. Ось такий відвертий та неприхований цинізм. Здавалося, ми вже все знаємо про цинічність Путіна і те, що він фактично втратив людську подобу разом з мільйонами своїх огидних земляків. Але ні, дна для російської поведінки просто немає.

Країна рабів намагається знищити країну вільних людей

До речі, про навчання у школах на окупованих територіях. Напередодні Дня знань стало відомо, що 46% батьків, діти яких будуть вчитися у школах на окупованих територіях Запорізької області, вибрали українську як першу мову навчання.

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Ви тільки подумайте – 46% батьків в окупації, там, де стоїть російський танк, там, де працює російський чекіст, там, де глумиться російський бандит. Там, де огидна та брехлива російська пропаганда переконує, що російська мова це мова білих людей, а українську треба сприймати як "мову ворога".

У таких умовах 46% батьків обирають українську мову. Якби російських бандитів не було разом з їхньою школою та пропагандою, 100% людей, які живуть на цій території обрали б українську мову, як мову навчання. Українську, а не російську.

Чи треба пояснювати, що мова окупантів не має жодних освітніх та культурних перспектив на території України? Що батьки українських дітей навіть на окупованій території посилають цю мову за російським кораблем?

Росіяни зараз намагаються пояснити, як же це так сталося. Вони майже 18 місяців контролюють територію, "зачищають" її, майже 18 місяців люди дивляться їхнє мерзенне телебачення. Однак все марно. Пропагандисти говорять, що треба просто відсунути лінію фронту у Запорізькій області. Мовляв, люди "бояться", що українці повернуться, а їхні діти не будуть знати української мови. Значить, люди думають на перспективу. Значить, вони розуміють, що ці діти, які сьогодні йдуть до школи, будуть жити у мирній суверенній Україні.

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Інші говорять, що ті, що живуть на окупованих територіях, бояться "договорняка". Ну, як це, на їхню думку, відбулося у Херсоні. Так ніби це не українські військові вибили окупантів.

Це багато про що свідчить. Звичайно, не про те, що люди бояться приходу ЗСУ, а того що люди їх чекають. Найголовніше, що люди в окупації не ототожнюють себе з Росією, не ототожнюють себе з її ганебною історією та культурою. Навіть навівши зброю окупанти не змогли змусити вважати себе росіянами українців, вільних людей у вільній країні, яку країна рабів намагається знищити.