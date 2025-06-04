Показовий виступ: на кого були спрямовані нові заяви Путіна

Російський диктатор виступив із новими заявами про війну. Він звинуватив Україну в "тероризмі", погрожував відповіддю за удари по Росії та відмовився від зустрічі з Володимиром Зеленським.

Його виступ і різкі заяви насамперед мають оцінювати наші партнери. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Захід повинен зробити висновки.

Читайте також Жалівся на Україну та передав привіт від Кіріла: Путін уперше поговорив з новим Папою Римським

На кого спрямовані заяви Путіна

Дуже дивними були слова диктатора про те, що Україна не повинна оцінювати рівень російської делегації. Свою оцінку ми вже давно зробили, тепер на рівень представництва Росії має подивитися Захід.

Росіяни ж оцінюють рівень делегації України, коментують його. Але вони не можуть сказати нічого негативного, тому що у нас був міністр, заступник міністра – люди, які працюють на правильних місцях і мають бути у складі делегації.

У цьому контексті заяви Путіна не становлять для України ніякого інтересу. Вони мають зацікавити наших партнерів, саме на них вони були спрямовані. Захід має вчергове переконатися, що з росіянами немає про що говорити. Країна-агресорка не здатна вести переговори.

Це ключовий висновок, який можемо зробити з його заяв. Наприклад, теза про "нелегітимний режим" і ще якісь моменти – є абсурдними. Адже Росія посилає своїх представників на зустріч з ними, тим самим легітимізуючи цей "режим",

– зауважив політолог.

Це звична поведінка для Росії. Саме таку риторику Кремль прописав у "меморандумі". Зокрема там мовиться про необхідність виборів, відмову від НАТО, скорочення в армії та низка інших абсурдних умов.

"Все це очікувана історія. Путін рано чи пізно повинен був щось сказати. Він говорив у дуже завуальованому плані, більше зосередився на потягах, але ніяких доказів причетності України до цього так і не надав", – підсумував Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, Владіміру Путіну 4 червня доповіли про результати переговорів у Стамбулі. Зокрема сказали про обмін полоненими, вимоги України повернути викрадених дітей та дотримуватися перемир'я.