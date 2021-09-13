Путін відмовився від зустрічі з Зеленським для обговорення Криму й Донбасу

У Кремлі заявили, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського неможлива, якщо президенти обговорюватимуть Крим чи Донбас. Мовляв, ці питання повністю скасовують можливість розмови.

Росія не сторона конфлікту, – Пєсков

Вимога української сторони обговорювати Крим унеможливлює проведення зустрічі. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

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Природно, обговорення Криму неможливе. Тому таке формулювання фактично ставить під сумнів взагалі гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі,

– заявив речник російського президента.

Не планує Путін говорити й про Донбас. Пєсков у традиційній багаторічній манері заявив, що "нас там нет", тому про мир говорити не будуть.

Що відомо про ймовірну зустріч президентів