Здоров'я Путіна погіршується через війну: ознаки хвороби та відмова від виступів – ЗМІ

Російський диктатор Владімір Путін має значні проблеми зі здоров'ям. Він часто хапається за стіл, щоб втримати рівновагу, і виглядає надто слабким під час публічних виступів.

За інформацією видання MailOnline, колишній генерал спецслужб Росії стверджує, що Путін зараз "страшенно наляканий" і розуміє, що в нього проблема.

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Чому журналісти зробили такі висновки

У кадрах з офіційних зустрічей і виступів можна помітити, як Владімір Путін тримається за стіл для опори, неконтрольовано стукає ногами та виглядає невпевненим під час ходьби. Чутки про погіршення здоров'я та психічного стану російського президента стали частішими після 24 лютого 2022 року.

За словами колишнього начальника московського відділу ФСБ генерала Євгена Савостьянова, Путін недооцінив рішучість Заходу протистояти йому та не усвідомив недієздатності своєї армії.

MailOnline наголошує, що через невдачі російських військових в Україні ходили чутки про змову серед російської владної верхівки, щоб скинути Путіна або підготувати наступника. Сам Путін відмовився від численних публічних виступів і запланованих заходів через погіршення здоров'я. Зараз російський диктатор наче "роздутий", його мучать напади кашлю. На деяких кадрах видно, що він бореться з контролем моторики мовного апарату.

До речі Путін наляканий і розуміє, що потрапив у біду, – ексгенерал ФСБ

Путін заговорив про розпад Росії

Диктатор лякає росіян, що Захід хоче поділити Росію. За його словами, всіх людей розділятимуть по кастах й лише після цього приймуть до "так званої сім'ї цивілізованих народів".

"Якщо підемо цим шляхом, думаю, що долі дуже багатьох народів Росії, і перш за все, звичайно, російського народу, можуть кардинально помінятися, ну просто кардинальним чином. Я навіть не знаю, чи зможе зберегтися такий етнос як російський народ у тому вигляді, в якому є сьогодні. Ну, будуть московити якісь, уральці й так далі", – сказав Путін.