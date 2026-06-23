"Не створює умови для переговорів": Путін про лист Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на лист президента України Володимира Зеленського. Він заявив. що таке звернення нібито "не створює умови для проведення переговорів".

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

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Що Путін сказав про лист Зеленського?

Російський диктатор заявив, що відправлений лист нібито створює "конфлікт" і ніяк не допоможе у відновлені мирних переговорів.

Путін цинічно заявив, що Київ постійно просить про мирні переговори, а потім одразу завдає ударів по території Росії.

Ні, які умови для переговорів. Вони навпаки створюють конфліктний потенціал. Які це передумови,

– сказав Путін.

Що відомо про хід мирних переговорів між Україною та Росією?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва начебто готова відновити переговори з Україною та повернутися до обговорення питань, на яких сторони зупинилися під час попередніх раундів.

Водночас міністр додав, що не хоче вірити в те, що переговори між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, які пройшли в Анкориджі минулого року, були лише спробою виграти час для подальшого озброєння України.