Візит для відвертання уваги: якою була головна тема зустрічі Путіна та Алієва

Владімір Путін з дводенним візитом прибув в Азербайджан, де зустрівся з президентом Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили майбутнє співробітництво, а ключова розмова могла стосуватися газу.

Варто нагадати, що контракт щодо експортування російського газу до Європи завершується. Як розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, тепер замість російського газу може постачатися азербайджанський.

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Про що могли говорити Путін та Алієв

"Я погоджуся з Інститутом вивчення війни, який написав, що цей візит організували для відвертання уваги. Але його основна мета – це перспективи використання газотранспортної системи України з 1 січня 2025 року", – розповів Іван Ус.

Варто зауважити, що Україна більше не хоче постачати російський газ. Ділові видання написали, що, можливо, замість нього тепер йтиме азербайджанський. Тому ця тема могла бути ключовою у перемовинах.

Якщо його постачатимуть через газопроводи, тобто з міста Суджа, яке зараз Росія не контролює, то цілком можливо, що це буде азербайджанський газ. Але Путін хоче домовитись з Азербайджаном, щоб це був російський газ, але офіційно його подавали як азербайджанський,

– припустив Іван Ус.

Україна не зацікавлена в такому варіанті. Значно краще, якби Азербайджан постачав свій газ до Туреччини, а далі танкерами він перевозився до портів Великої Одеси та йшов напрямком на Європу. Але нам варто дочекатися фінальної версії перемовин.

З одного боку, Україна не зацікавлена, щоб Росія заробляла на постачанні газу до Європи, але з іншого – це приносило нам до 800 мільйонів доларів на рік, маю на увазі послуги з транзиту газу,

– додав Іван Ус.

Зрозуміло, що Росія заробляла там десятки мільярдів, а Україна менше, ніж 1 мільярд, проте ці гроші були для нас важливими. Тому можна припустити, що візит Путіна в Азербайджан стосувався цього питання.