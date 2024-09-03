Почесна варта і переговори замість арешту: візит Путіна в Монголію, в мережі зауважили "нюанс"

У мережі поширили кадри візиту до Монголії глави Кремля Владіміра Путіна. Незважаючи на обов'язок заарештувати російського диктатора, згідно з ордером, виданим МКС у Гаазі, в Улан-Баторі його пишно зустріли з почесною вартою.

Так, воєнний злочинець провів переговори з президентом Монголії Ухнагійном Хурэлсухом. Фото та відео опублікували на як на сайті Кремля, так і на сторінці "Протесты в мире" у соцмережі Х (раніше твітер).

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Путін відвідав Монголію

"Я хотів би запросити вас до Росії, до Казані, де в нас цього року пройде саміт БРІКС. Це буде перший захід такого рівня після розширення цієї організації. Сподіваюся, ви візьмете участь у форматі БРІКС+. Чекаємо на вас", – сказав під час зустрічі глава Кремля Путін монгольському лідеру.

Власне, той у відповідь погодився та прийняв запрошення.

Візит Путіна в Монголію: дивіться відео

Раніше в інтерв'ю монгольським ЗМІ диктатор країни-агресорки повідомив, що Росія та Монголія погоджують постачання палива та паливно-мастильних матеріалів за пільговою вартістю. Крім цього, Владімір Путін уточнив, що країни досягли певного успіху у розробці проєкту тимчасової угоди про вільну торгівлю між ЄАЕС та Монголією.

Власне, це і стало приводом до того, що користувачі мережі вважають, що такі вигідні умови співпраці між країнами і "підкупили" владу Монголії, яка вирішила не виконувати рішення МКС.

Також вони зауважили, що диктатора не надто хвилює те, що відбувається в Курській області.



У мережі припустили, чому Путін знизив пальне для Монголії / Скриншот



У мережі писали, чому Путін поїхав до Монголії попри події на Курщині / Скриншот



У мережі зазначили, що російський диктатор не надто схвильований ситуацією в Курській області / Скриншот