Китаю це не потрібно: чому Сі не використовує можливість впливати на Путіна

Свій перший закордонний візит після п'ятої інавгурації Владімір Путін здійснить до Китаю. Він відбудеться 15 – 16 травня, і в Пекіні очільник Кремля має зустрітися з Сі Цзіньпіном.

"Візитом ввічливості" назвав цю поїздку Путіна до Китаю експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у розмові з 24 Каналом, додавши, що не потрібно її переоцінювати. Важливо, в яку саме країну першою поїде "новообраний" президент країни, адже саме це задає геополітичним камертон його майбутньому правлінню.

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Відносини не є пріоритетними

Водночас для Путіна немає іншого виходу, як їхати до Китаю, тому що для нього це зараз головний геополітичний союзник. Однак він для Сі Цзіньпіна таким не є.

Візит очільника Кремля приємний для Сі, тому що той вибрав саме Пекін для свого першого візиту після "переобрання". Однак Росія не є цікавою для Китаю з погляду на економіку. Співпраця з Москвою в економічній сфері складає у Пекіна усього 3 – 4% від зв'язків з усіма іншими країнами. Тому втрату цієї співпраці Китай навіть не помітить,

– підкреслив експрацівник КДБ.

Звичайно Китай отримує майже безоплатно вуглеводні, сировину з Росії, користуючись слабкістю Путіна. Однак для Пекіна ці відносини не є пріоритетними.

Все, що потрібно Китаю від Росії, він вже й так має, тому приїхав би Путін до країни чи ні, для китайців нічого б не змінилося,

– зауважив Жирнов.

Якщо ж Путін не поїде в Пекін, для нього зміниться все. Через Китай зараз відбувається половина зовнішньої торгівлі Росії, яка перебуває під санкціями, а також "чорний" та "сірий" імпорт. Тому Москва набагато більше залежить від Пекіну, ніж він від неї.

Може навіть огризатися

Однак Сі Цзіньпін не має впливу на Путіна на рівні того, що Росія значить для Китаю чи навпаки. Тобто Сі не може віддавати накази Путіну і він не втручається у внутрішні справи Росії.

Китай не робить цього не тому, що йому не хочеться, а тому, що йому це не потрібно. Пекін так вибудовує відносини з залежними від нього васалами, що кожний з них відповідає за свою територію. Тому у Путіна навіть є певна автономія від Китаю, і він дозволяє собі огризатися Сі Цзіньпіну,

– зазначив Сергій Жирнов.

Він нагадав, що у березні 2023 року під час візити Сі в Москву, він нав'язав Путіну підписання протоколу щодо невикористання ядрених погроз. Як тільки він поїхав, очільник Кремля оголосив, що розташує ядерну зброю на території Білорусі.

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