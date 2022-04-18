Буча була однією з найгарячіших точок боїв під Києвом. Російські війська чинили геноцид проти мирного місцевого населення.

Після того, як ворожі війська відступили, весь світ жахався кадрами зі звільненої Бучі. А зараз стало відомо, що Путін нагородив орків, які причетні до тих звірств. Про це свідчить портал урядових документів Росії з указом президента.

Головне Ракетні удари по Львову, звернення Медведчука: основне за 54 день війни

Путін відзначив російську бригаду, які влаштували звірства в Бучі

Так, Путін присвоїв 64-й бригаді почесне звання "гвардійської" за "зразкові дії" в ході війни проти України.

За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів,

– йдеться в указі.

До слова, на вулицях деокупованої Бучі знайшли десятки тіл загиблих. Вони лежали просто на дорогах. Також вбитих, закатованих та зґвалтованих місцевих знаходили у підвалах, приватних садибах, парках та скверах.

Дивіться також – Буча стала свідком звірств російських загарбників: відео