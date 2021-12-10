Путін виграє у будь-якому випадку, – Кулеба про вимоги Кремля щодо НАТО й України

Дмитро Кулеба відреагував на вимогу Володимира Путіна надати гарантії, що Україну не візьмуть в НАТО. Міністр підкреслив, що агресор виграє за будь-якого рішення Альянсу.

Росія матиме основу для вторгнення в Україну

Вимога очільника Кремля є дилемою. Так вважає міністр закордонних справ України.

Важливо Росія вимагає офіційно відкликати обіцянку за 2008 рік від НАТО про вступ України

Якщо Захід поступиться та відмовить Україні, то Росія буде щасливою. Вона отримає нове право вето щодо зовнішньої політики України і процесу прийняття рішень в НАТО.

Якщо ж Захід відкине ці вимоги, Путін також буде задоволений. Адже це допоможе йому створити свіжу ідеологічну основу для нового вторгнення в Україну,

– пояснив Кулеба.

Що відомо про вимогу Путіна

Під час відеозустрічі з Джо Байденом Путін закликав того надати йому гарантії не вступу України в НАТО. Агресор побідкався, що НАТО начебто розвертає свій військовий потенціал поблизу російського кордону. Однак американський президент відповів, що таке рішення схвалюватиме виключно Альянс і ніхто інший не може диктувати свої правила.

10 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало заяву, у якій знову закликало НАТО не розширятися. Ба більше, Кремль хоче, щоб держави-члени НАТО відкликали рішення Бухарестського саміту за 2008 рік, тобто обіцянку взяти Україну в Альянс. Росія навіть пригрозила Заходу загрозою "масштабного конфлікту в Європі".

Головне про війська Росії біля кордону України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля кордону України дислокуються понад 94 тисячі російських військових.

Армія агресора може піти у наступ у січні 2022 року.

У Росії ж кажуть, що ніякого наступу не планують, а це Україна "стягує війська до Донбасу".

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