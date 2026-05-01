Скористався моментом, – ексагент КДБ пояснив, чому Путін так спонтанно подзвонив Трампу

Путін зателефонував Дональду Трампу після візиту до Москви глави МЗС Ірану. Під час розмови він знову заговорив про удари по російській інфраструктурі, Україну та можливе "перемир'я" на 9 травня, а в Кремлі окремо підкреслили, що ініціатива контакту виходила саме з Росії.

Колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Путін так поспішив вийти на Трампа. За його словами, російський президент просто скористався зручним приводом, за яким ховалося більше, ніж одна тема розмови.

Іран дав Путіну зручний привід

У цій розмові Путін намагався зачепити одразу кілька тем – і удари по Росії, і Україну, і "перемир'я" на 9 травня. Але сам дзвінок, як пояснив Жирнов, з'явився не випадково: у Кремлі давно шукали спосіб знову напряму вийти на Трампа. У Москві й не приховували, що ініціатива контакту була російською.

Нагадаємо! 29 квітня Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої вони говорили про Близький Схід і війну в Україні. На думку московського кореспондента Sky News Айвора Беннетта, сам дзвінок був потрібен Кремлю не лише для обговорення поточних тем, а й для того, щоб Путін знову нагадав Трампу про себе і підкреслив нібито особливий характер їхніх стосунків.

Путін, за словами колишнього співробітника КДБ, уже не раз нав'язував себе Вашингтону як посередника в іранському питанні, а тепер просто дочекався зручної нагоди.

Це справді була ініціатива Російської Федерації. Путін скористався моментом, бо вже не раз пропонував Трампу свої послуги як посередника в іранській війні,

– сказав Жирнов.

Такою нагодою став приїзд до Москви міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі.

До слова! Після загострення ситуації на Близькому Сході глава МЗС Ірану Аббас Арагчі приїхав до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Зустріч тривала понад півтори години, під час неї сторони обговорили війну в регіоні, а також дії США та Ізраїлю. Путін заявив, що Росія продовжить стратегічні відносини з Іраном і пообіцяв робити все, що, за його словами, відповідатиме інтересам Ірану та регіону.

Саме після візиту Аракчі у Путіна з'явився зручний привід вийти на Трампа. Жирнов припустив, що до того американський президент не поспішав говорити з ним напряму.

У Путіна з'явився привід подзвонити Трампу, бо Трамп, судячи з усього, не брав телефон Путіна,

– пояснив Жирнов.

Після розмови Москва і Трамп по-різному описували її зміст. У Трампа говорили передусім про Україну, а в Кремлі більше тиснули на тему Ірану. Це, на його думку, лише підтверджує: Путін використав цей дзвінок не для однієї конкретної теми, а щоб одразу проштовхнути кілька вигідних для себе меседжів.

Путін хотів нав'язати Трампу ще й роль посередника

Жирнов звернув увагу, що Путін використав цей дзвінок не лише для скарг на удари по російській інфраструктурі. За його словами, Кремль знову спробував просунути стару лінію про те, що Росія нібито може бути посередником у темі Ірану, хоча сама давно є стороною, зацікавленою в цій історії.

Путін не позиціонує себе як посередник у тому сенсі, що хоче комусь допомогти. Він є спільником Ірану. Він є ворогом Америки,

– сказав Жирнов.

На його думку, саме тут і криється головний цинізм цієї розмови. Путін намагався говорити про мир і посередництво, хоча сам уже п'ятий рік веде загарбницьку війну проти України і водночас підтримує Іран. Така спроба виглядала не як дипломатія, а як чергове нав'язування себе Трампу в момент, коли Москва шукала для цього бодай якийсь зручний майданчик.

Трамп йому прямо сказав: розберися зі своєю війною,

– зауважив колишній співробітник КДБ.

Такий маневр Жирнов сприймає не як прояв сили, а як спробу Путіна будь-що нав'язати себе Трампу й зберегти для себе місце в американському порядку денному.

Що відомо про 9 травня, "перемир'я" і парад у Москві?

29 квітня Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом заявив про готовність зупинити бойові дії на 9 травня. У Кремлі подали це як жест доброї волі, але експерти наголошують: для Москви ця дата є сакральною, тому будь-яке "перемир'я" тут насамперед прив'язане до російської пропаганди, а не до реального миру.

Аналітики вважають, що Росії потрібне таке перемир'я не для завершення війни, а щоб показати, ніби саме вона диктує умови. За словами Василя Пехньо, Кремль намагається самоствердитися через символічні дати і створити враження, що мирний процес залежить тільки від Москви та США. Олександр Леонов додає: так Путін ще й демонструє, ніби може домовлятися про припинення вогню без України.

Одноденне припинення вогню саме по собі не працює без чітких правил і контролю. Леонов наголошує, що для справжнього перемир'я потрібні технічні механізми, моніторинг і зрозуміла реакція на порушення. Без цього Москва може просто використати паузу у власних інтересах, а потім звинуватити Україну у зриві домовленостей.

Ще одна причина, чому Путіну потрібна тиша на 9 травня, – сам парад у Москві. За оцінками експертів, Кремль уже не здатен показати звичне велике шоу з військовою технікою, бо значна її частина знищена, перебуває в ремонті або потрібна на фронті. Тому Росія намагається убезпечити парад і провести його хоча б як керовану пропагандистську картинку.