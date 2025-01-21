Путін вимагатиме, щоб Україна скоротила армію у 5 разів, але ми цього не допустимо, – Зеленський

Російський диктатор Владімір Путін, ймовірно, наполягатиме на значному скороченні чисельності української армії. Втім, Володимир Зеленський наголосив, що українська влада цього не допустить.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Чи скоротить Україна свою армію заради миру

Президент заявив, що за відсутності надійних гарантій безпеки від Заходу Путін порушить питання про значне скорочення чисельності української армії, адже Україна зібрала військо чисельністю 800 тисяч солдатів і за підтримки Європи зможе захищатися та протистояти агресії Кремля.

Найшвидший шлях – тиснути на США, щоб Україна не була в НАТО і тиснути на всіх союзників, щоб вони на нас тиснули, щоб ми зменшили армію в 5 разів. Ось це те, що він хоче. Ми не дамо цього зробити, але він намагатиметься це зробити,

– наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що без української армії та без дієвих гарантій миру Путін піде далі і спробує окупувати всі країни колишнього Радянського союзу.