Путін зробив заяву про зберігання зброї у Росії на тлі операції "Павутина"

Відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї країни, які нею володіють, не мають права ховати свої стратегічні літаки. Авіація, яка може переносити ядерні снаряди, повинна бути помітна на супутникових знімках. Втім, операція "Павутина", змусила задуматися світ про зміну цього правила.

Зокрема, про це міркує російський диктатор. Під час наради щодо озброєнь Путін висунув вимогу до своїх підлеглих, аби ті заздалегідь готували інфраструктуру для "нових систем озброєння", включно з базами, арсеналами, аеродромами, передає 24 Канал.

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Що сказав Путін

Глава Кремля уточнив, що гроші для будівництва і модернізації російських баз, арсеналів і аеродромів потрібно окремо закріпити у відповідній держпрограмі.

Путін зауважив, що брак фінансування інфраструктури для нового озброєння призводить до того, що воно "потім у чистому полі стоїть".

Ймовірно, диктатор натякнув на операцію "Павутина". Саме недостатній захист став однією із причин втрати Росією значної кількості стратегічних бомбардувальників. У СБУ кажуть, що йдеться про 41 літак. Західні експерти тим часом зазначають цифру у 20 літаків.