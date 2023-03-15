Путін обмовився про справжню кількість населення за Уралом: Кремль суттєво завищував дані
Кремлівський диктатор Владімір Путін випадково розкрив правду про кількість жителів за Уралом. Виявилося, що Кремль систематично завищував кількість населення цього регіону Росії.
Путін випадково видав правду під час зустрічі з робітниками авіаційного заводу в Улан-Уде, пише 24 Канал. Диктатор сказав, що населення східної частини Росії складається з 12 мільйонів людей, а не 27 мільйонів, як було офіційно оголошено раніше.
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Путін розкрив реальну кількість населення азійської частини Росії
Путін вказав на історичну причину такої різниці в населенні між різними частинами Росії та пояснив, що це ускладнює розвиток інфраструктури.
Східна частина не розвивалася раніше. Так історично склалося. Ну, я думаю, що теж зрозуміло, чому – у нас за Уралом проживає 12 мільйонів людей. Ну, до кожного населеного пункту дуже важко і не підтягти трубу,
– сказав глава Кремля.
Путін обмовився про справжню кількість населення за Уралом: відео
Заява Путіна розкрила ще одну брехню російської влади про кількість населення країни. За офіційними даними, в Сибірському та Далекосхідному федеральних округах живе двічі більше людей, аніж сказав Путін.
Раніше незалежні демографи в Росії повідомляли про перебільшення кількості населення, проте влада намагалася приховати цей факт.
Слова Путіна ще раз підтверджують, що російській владі не можна довіряти, що в контексті демографічних показників, що інших важливих питаннях.
Путін продав Росію Китаю
- Росіян повинна турбувати не тільки брехня Кремля про населення Росії, але, схоже, договір Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Нещодавно Китай опублікував офіційну картку, на якій деякі регіони Росії мають китайські назви.
- Йдеться про історичні китайські території, які перейшли до Росії у 19 столітті після підписання Айгунського договору. Політичний оглядач з провінції Цзянсу Оу Ханьцзун вважає, що використання китайських назв далекосхідних міст Росії може нагадати китайцям про їхнє бажання повернути втрачені території.
- Також існує теорія, що Китай отримає ці російські території в обмін на військову допомогу Росії для війни проти України.