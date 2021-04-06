Путін вирішив перевірити Вашингтон і Київ на міцність, – Печій

Приводом для розмови Володимира Зеленського з Джо Байденом стала чергова хвиля агресії з боку Кремля. Президент США особисто заявив про підтримку України.

Під час дзвінка Байден поставив крапку – США не залишить Україну наодинці з агресором. У Кремлі на таке явно не очікували. Таку думку висловив журналіст Олексій Печій у своєму блозі "Теории заговора".

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За його словами, очевидно, що в Кремлі не очікували такої швидкої і масштабної залученості Вашингтона до порядку денного Києва.

Журналіст вважає, що Путін чекав, що відповіддю на стягування російських військ до кордонів України будуть уповільненими запевненнями в стурбованості, як це було за часів Барака Обами і Дональда Трампа.

Тому Путін вирішив перевірити Вашингтон і Київ на міцність, адже Байден багато разів повторював, що не допустить нового наступу Кремля на Україну, – сказав Печій.

Провал Кремля

Тож, як наголосив блогер, такий крок тільки погіршив становище Путіна. Адміністрація Байдена прагне стати головною опорою Києва, а це буде означати повний провал Кремля по українському напрямку.

"Адже Путін роками не відпускав України зі своїх обіймів і завжди заявляв права на нашу країну на світовій арені, як на сферу свого впливу. Тому спроба зупинити Байдена і є однією з причин нарощування військ на кордоні", – додав Печій.

Він підсумував: "Якщо в колишніх умовах ми могли б чекати дзвінка Байдена Зеленському ще довго, а реформи так і могли залишатися в напівживому стані, то новий виток ескалації Путіна тільки підштовхнув і Київ, і Вашингтон до більш активних дій".

Розмова Зеленського та Байдена: важливе

Розмова глав України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощення російських військ на Донбасі та зусилля українського президента у боротьбі із корупцією.

Президенти погодилися, що реформи є головними для євроатлантичних прагнень України.

Також політики обговорили важливість тісної співпраці США та України для стримування пандемії COVID-19.

Україна очікувала на цю розмову ще з моменту інавгурації Джо Байдена. Однак американський лідер так і не зателефонував Володимиру Зеленському. Припускають, що на заваді цьому стала " недостатня боротьба з корупцією ".

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