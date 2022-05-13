Путін вирішив залякати через НАТО ще одну країну Європи: чи буде нова війна

Міністерство закордонних справ Росії виступило із погрозами на адресу Фінляндської Республіки після того, як керівники цієї країни оголосили, що Фінляндія має негайно подати заявку для членства у НАТО. Із відповідною заявою виступили президент Саулі Нііністьо та прем'єрка Санна Марін.

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Перед цим до Гельсінкі завітав очільник британського уряду Борис Джонсон, який підписав із президентом Фінляндії угоду про гарантії безпеки в разі, якщо ці гарантії будуть потрібні під час вступу Фінляндії до Північноатлантичного союзу.

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Одночасно Борис Джонсон відвідав Стокгольм для підписання аналогічної угоди. Тому що Швеція також готується подати заявку до НАТО і, як і Фінляндія, не впевнена у своїй безпеці після того, як цю заявку відправлять і почнеться перехідний період між самою заявкою щодо членства в НАТО і прийняттям країн до Північноатлантичного союзу.

І вже цей факт підписання угоди з Великою Британією свідчить про рівень "довіри" і Фінляндії, і Швеції до РФ. Після того, як Росія напала на Україну, як можна зрозуміти, і в Гельсінкі, і в Стокгольмі не очікують від російського політичного керівництва нічого хорошого. Про це чітко сказав під час перемовин з британським прем'єр-міністром президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Якщо в Росії запитають, чому ми вирішили вступити до НАТО, я буду радити їм подивитися у дзеркало. Це все ви зробили самі", – підкреслив очільник Фінляндії.

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Натомість МЗС РФ підтверджує всі найгірші побоювання сусідів РФ. Вже оголошено, що в разі вступу Фінляндії до НАТО Росія буде здійснювати заходи військово-технічного та іншого характеру.

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До речі, саме така риторика використовувалася російським зовнішньополітичним відомством і політичними керівниками Росії перед тим, як Росія напала на Україну. Тоді підкреслювалося, що якщо США та інші країни НАТО не нададуть Росії гарантій безпеки, які полягали, з погляду Москви, у гарантіях нерозширення Північноатлантичного союзу, то Росія вдасться до заходів військово-технічного характеру. По суті, за цим визначенням ховалася готовність російського президента Володимира Путіна розпочати війну проти України.

І от тепер, звичайно, виникає досить важливе питання: а що далі? На відміну від України, яка не отримала навіть Плану щодо членства в НАТО, Фінляндія реально вступає до Північноатлантичного союзу. І в разі подачі заявки і вона, і Швеція можуть приєднатися до НАТО дуже швидко.

І, до речі, кордон між Росією й Фінляндією – один із найдовших у Північноатлантичному союзі кордонів з Росією. Крім того, Фінляндія двічі воювала з СРСР, який є правонаступником з позиції російського погляду на історію. Росія є правонаступницею Радянського Союзу.

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І що тоді буде робити Росія? Що будуть у цьому випадку означати "заходи військово-технічного характеру"? Чи дійсно Росія буде готова напасти на Фінляндію, та ще й після того, як ця країна одержала обіцянки допомоги з боку Великої Британії – однієї з ядерних країн і члена Північноатлантичного союзу?

Як можна зрозуміти, ці обіцянки з боку Бориса Джонсона узгоджені з усіма керівниками Північноатлантичного союзу і віддзеркалюють саме бажання НАТО утримати безпеку на півночі Європи після того, як Фінляндія та, імовірно, Швеція подадуть заявки до Північноатлантичного союзу.

Я ризикую помилитися, але в мене є чітке враження, що нападати на Фінляндію Росія не буде. І не тому, що Росія, яка зараз зайнята війною в Україні, просто не має сил для того, щоб вести війну на кілька фронтів одразу. А ще й тому, що у ситуації з Україною можливий вступ України до НАТО був не причиною, а приводом для російського нападу на Україну. Тому що насправді для Росії не є головною метою утримати Україну від членства в НАТО або в Європейському Союзі.

У випадку з Україною головною метою російського політичного керівництва є знищити українську державу. До української держави в Росії ставляться як до власної території, яка має бути анексована або повністю, або частинами.

До Фінляндії у росіян такого ставлення немає. Ніде правди діти, було. Було до Другої світової війни. Саме тоді радянські війська напали на Фінляндію, до речі, за таким самим сценарієм, який потім застосує Володимир Путін під час окупації Криму і Донбасу.

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На окупованій росіянами території оголосили "Фінську Демократичну Республіку", призначили маріонетковий уряд на чолі з комуністом Отто Коусиненом, уклали з цим урядом угоду про військову допомогу і почали штурм Фінляндії. Тобто допомогу "Фінській Демократичній Республіці" та її армії, якої практично не існувало, радянськими червоноармійцями.

Правда, практично те саме, що було в Криму, практично те саме, що ми зараз спостерігаємо на Донбасі, де українську територію нібито завойовує так звана "армія" окупованих територій Донецької та Луганської областей, якої взагалі не існувало до 24 лютого 2022 року, а російська армія їм тільки "допомагає".

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Але фінам вдалося, як і українцям зараз, зупинити навалу з Москви. Це була трагічна історія не тільки для фінського народу, який втратив багато своїх славних захисників у цій війні з російською чумою. Це була ще й ганебна історія для радянської армії, особисто для диктатора Йосипа Сталіна, яким так пишається сьогодні Володимир Путін і книжки якого зараз можна побачити на полицях московських чи петербурзьких книгарень.

І саме тому росіянам вдалося усвідомити, що Фінляндія існує, як зараз, дуже сподіваюся, під опором українських Збройних Сил і українського народу росіянам вдасться втовкмачити, що існує Україна. Але за тим самим фінським сценарієм – щоб горіли танки, щоб знищувалися окупанти, щоб зменшувалися економічні можливості країни-агресора.

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За агресію Сталіна проти Фінляндії розплачувалися мільйони людей, тому що саме в ті місяці у гітлерівській Німеччині вирішили, що радянська армія є настільки слабкою й безпорадною, що до Москви можна буде пройти парадним маршем.

Зараз росіяни мають розплачуватися за злочин Володимира Путіна. А Фінляндія прямує до НАТО щасливою дорогою до найефективнішого оборонного союзу світових демократій. Дорогі фіни, не побоюйтеся російських загроз – росіяни програють все одно!

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