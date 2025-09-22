Вдень Володимир Путін готується виступити із заявою. Його речник Дмитро Пєсков наголосив на значущості майбутнього звернення очільника Кремля.

Так, у коментарі ЗМІ Дмитро Пєсков розповів про плани російського диктатора на день, передає 24 Канал із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Про що говоритиме Путін 22 вересня?

За словами чиновника, після 14:00 або 14:30 Путін проведе нараду з постійними членами Радбезу. "Це буде оперативна нарада", – уточнив посадовець.

Ми очікуємо важливу заяву президента Путіна,

– заявив Пєсков.

Наразі невідомо, що такого важливого планує видати очільник Кремля.

Також під час брифінгу Пєсков прокоментував інцидент із російськими винищувачами в Естонії. Він назвав звинувачення з боку Таллінна "бездоказовими". Раніше провину заперечило міноборони Росії, запевнивши, що 19 вересня три винищувачі не порушували повітряний простір Естонії, а пролітали над "нейтральними водами" Балтійського моря.

Які останні заяви робив Путін та його посіпаки?