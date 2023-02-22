Шабаш Путіна перед федеральними зборами: у ЗСУ зауважили цікаву деталь

Владімір Путін 21 лютого виповз з бункера й виголосив звернення до федеральних зборів. Присутні у залі аплодували диктатору, стоячи. Водночас ніхто з них не квапиться відправляти своїх дітей на фронт.

Виступ Путіна, як зазвичай, складався з низки брехливих та маразматичних заяв. Слухати його було так "цікаво", що Дмітрій Мєдвєдєв програв боротьбу зі сном.

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Водночас коли бункерний дід нарешті договорив та докашляв, його посіпаки почали аплодувати стоячи. У ЗСУ зацікавилися: скільки з цих аплодувальників відправили на війну своїх дітей. Навіть опублікували спеціальну інфографіку.

Інфографіка про те, хто з тих, хто аплодував учора Путіну, 53 рази (і 4 рази стоячи) відправив своїх дітей на війну. Виявилось, що ніхто. Оце так новина,

– мовиться у повідомленні.



Хто з політичної еліти Кремля відправив своїх дітей на війну / ЗСУ

Російський пропагандист Владімір Соловйов регулярно в ефірах бризкає слиною про "загниваючий Захід". От тільки з'ясувалося, що його син також не захотів "пакетизуватися" й працює моделлю у Лондоні.

Тим часом втрати Росії вже становлять 145 060 окупантів. Кількість ліквідованих загарбників зростає щодня.