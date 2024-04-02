"Хочуть розвалити та підкорити": Путін бідкається про складний період в історії Росії

Російський диктатор Владімір Путін побідкався на "складний період історії" країни-агресорки. Водночас звісно не обійшлося і без його спогадів про улюблений "союз", про який він згадує за кожної можливості.

За даними російських ЗМІ, вдень 2 квітня кремлівський очільник виступив із промовою під час зібрання колегії російського МВД, подякувавши міністерству за "успішну роботу". Попри це, диктатор заявив, що станом на зараз у Росії є багато проблем, однак робота нібито триває, передає 24 Канал.

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Росія проживає складні часи

Російський диктатор Владімір Путін поскаржився, що його державу наразі охопили "складні часи". Не обійшлося й без його улюблених згадок про СРСР та повчань альтернативної історії, яку так люблять підхоплювати місцеві пропагандисти.

Росія перебуває у складному періоді своєї історії, з розпаду СРСР недоброзичливці хотіли її розвалити та підкорити,

– заявив він.

Глава країни-агресорки наголосив на тому, що наразі потрібно наполегливо працювати, ніякого спокою бути не може. Однак жодної конкретики, як і в будь-яких заявах кремлівського очільника, вказано не було.

"Вважають слабкою ланкою"

Окрім вищезгаданих тез не обійшлося й без маніпуляцій стосовно національної безпеки. Так, Путін вкотре звернув увагу на те, що буцімто Росію бачать слабкою та вразливою, тому вдався до погроз.

Вочевидь хтось вважає нашу країну слабкою ланкою – помиляються,

– наголосив він.

За його словами, "цього ніколи не було та не буде". Він зауважив, що наразі потрібно "наполегливо працювати", аби досягати успіхів та бути ефективними.

Здається, Владімір Путін почав хоч трохи усвідомлювати, у якому складному становищі перебуває його режим та Росія загалом.

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