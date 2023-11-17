Путін заговорив про кохання: як сприймати чергову маячню від очільника Кремля

У Санкт-Петербурзі 17 листопада відбувся культурний форум, де виступив Владімір Путін. Він вчергове зробив одіозну заяву, про логіку якої складно здогадатися.

Це особа, яка не вміє висловлювати свої думки, тому виходить самопародія. Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Маячня Путіна

"Як би не виглядало наше життя, завжди є вічні теми. Одна з них – кохання", – таку фразу несподівано випалив російський диктатор на культурному форумі. Його виступ швидше за все нагадував набір незрозумілих фраз.

Є відчуття, що ця людина починає фразу і посилено намагається зрозуміти чим її закінчити. Він дійсно намагається виказати таку думку, якої немає,

– відзначив Ігор Яковенко.

Особливо цинічно чути про "кохання" і "вічні теми" від особи, яка розв'язала кровопролитну війну і вбила тисячі людей. Але російській публіці це до вподоби. Навіть не розуміючи суті, бо її неможливо зрозуміти, вони покірно плескали у долоні своєму господарю.

"Яке кохання? Звідки воно у людини, яка сіє ненависть, смерть навколо себе", – додав опозиційний журналіст.

Ігор Яковенко про недолугий виступ Путіна: дивитись відео

Опозиційний журналіст відзначив, що диктатори попередніх століть вміли чітко висловлювати свої думки. Про Путіна такого сказати неможливо, а тому виходить така самопародія.

Насправді ця особа є класичною самопародією. Такою відразливою, що сміятися не хочеться,

– додав Яковенко.

Зазначимо, що крім висловлювань про "кохання" російський диктатор згадав своє минуле у КДБ та виступив на підтримку представників ЛГБТ.

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