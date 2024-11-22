Блеф і "червоні лінії": в ISW оцінили ймовірні наслідки нового "брязкання зброєю" Путіна

Президент Росії Владімір Путін продовжує "брязкати зброєю" перед Україною та Заходом, намагаючись залякати. Втім, його виступ 21 листопада вкотре демонструє непослідовність у визначенні "червоних ліній", й це ставить під сумнів його готовність до ескалації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Які наслідки нового російського "брязкання зброєю"

Під час промови 21 листопада Путін прямо пригрозив, що Росія може атакувати країни Заходу, які підтримують далекобійні удари вглиб Росії. Ба більше, російський диктатор пов'язав удар балістичною ракетою по Дніпру з російським ядерним потенціалом загалом. Аналітики ISW наголошують, що посилення російської інформаційної операції та брязкання ядерною зброєю спрямовані на перешкоджання подальшої військової підтримки України.

Так, ввечері 21 листопада Путін визнав удар по Дніпру, і заявив, що його завдали неядерною балістичною ракетою "Орешник". Втім, аналітики ISW наголошують, що ця ракета може бути експериментальним варіантом ракети РС-26 "Рубеж". Під час виступу російський диктатор наголосив, що удар по Дніпру – це пряма відповідь на українські удари ATACMS і Storm Shadow по військових об'єктах у Росії та нібито "агресивні дії держав НАТО проти Росії". У підсумку Путін пригрозив ударами по військових об'єктах західних країн, які дозволяють Україні завдавати ударів по Росії.

Риторика Путіна від 21 листопада узгоджується з попередніми офіційними заявами Кремля, які визначають "червоні лінії", які Кремль намагався використати, щоб утримати західні країни від підтримки України. Однак постійне брязкання зброєю з боку Москви здебільшого залишається риторичним,

– наголосили в ISW.

Аналітики також наголосили, що нещодавні погрози Путіна були спрямовані проти західних країн, які дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по "російській території". Однак Сили оборони давно завдають ударів по окупованих територіях, які Кремль незаконно проголошує частиною Росії, включно з Кримом, анексованим у 2014 році. В Інституті вивчення війни зауважили, що Україна регулярно атакує Крим американськими ракетами ATACMS та британськими Storm Shadow, починаючи з квітня 2023 року.

Водночас риторика Кремля про "червоні лінії" – надзвичайно непослідовна, а відтак – нові заяви Путіна підривають і її ефективність.

Путін самостійно і послідовно загострює війну, відмовляється вживати заходів у відповідь щоразу, коли західні держави поглиблюють свою підтримку України. Раніше диктатор погрожував суворою відплатою, якщо держави Заходу передадуть Україні реактивну артилерію, танки, бойові літаки й можливість завдавати ударів по Росії. Він постійно зміщував орієнтири щоразу, коли Захід називав його погрози блефом,

– переконані в ISW.