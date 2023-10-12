Триває жорстока боротьба за вплив: для чого Путін поїхав у Киргизстан

Владімір Путін вперше в цьому році та після видачі йому ордеру на арешт від МКС здійснив закордонний візит. Він відвідав Киргизстан, де зустрівся з президентом країни Садиром Жапаровим.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що метою візиту Путіна до Киргизстану окрім зустрічі з президентом країни, а також участі у саміт лідерів СНД, який відбудеться 13 жовтня, є поновлення впливу в регіоні.

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Росія втрачає позиції

За останній час Росія втрачає вплив на держави Центральної Азії. Адже Китай підминає під себе ці країни, тому що має економічні важелі. Ба більше, Пекін вже заморожує інфраструктурні проєкти з Москвою та інвестує в нові – спільно з країнами Центральної Азії.

Пекін навесні провів саміт "Китай плюс 5 країн Центральної Азії" (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан – 24 Канал). А в минулому місяці канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічався з лідерами цих країн.

Путін зрозумів, що триває жорстка боротьба за вплив за ці країни. Адже вони вже випадають з порядку денного ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, до складу якого входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан – 24 Канал) – фактично мертвого проєкту,

– зазначив політтехнолог.

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Крім того, Путін обговорюватиме під час візиту також питання щодо обходження західних санкцій проти Росії, адже саме через Киргизстан забезпечується паралельний імпорт Москві.

"Не можна виключати, що вигадають нові схеми обходження санкцій. Однак Путіну не потрібно їздити до Киргизстану, щоб фінансова розвідка США виявили, хто допомагає Росії обходити санкції", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Більше про візит Путіна до Киргизстану

Путін з початку року здійснив перший закордонний візит, через те що в березні Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на його арешт . Киргизстан є країною, яка не ратифікувала Римський статут МКС, а це означає, що Путін може приїхати до цієї країни і його не затримають через ордер.