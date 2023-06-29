Найбільший удар по режиму: як тепер диктатор Путін вибілюватиме свою репутацію

Владімір Путін неочікувано з'явився у Дагестані, де зустрівся з місцевими. Цей "похід в народ" є спробою "перебити" тему заколоту Пригожина, вибілити свою репутацію та підняти рейтинги перед виборами.

Про це 24 Каналу заявив політолог Олексій Кошель. Він наголосив, що путінський режим отримав величезний удар. А такого приниження ще не було на сторінках новітньої історії.

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"Мабуть, за останні 100 років такого приниження не було, коли війська майже дійшли до Москви і з ними ніхто не воював", – підкреслив Кошель.

Ризики для України

Путін хоче вибілити свою репутацію та реанімувати рейтинги перед виборами, які мають відбутися за 9 місяців.

"Тому він буде зустрічатися з народом, пропонувати пакет дріб'язкових пропозицій. Він звик вигравати і отримувати всенародну любов", – пояснив політолог.

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Утім, у цій спробі отримати "всенародну любов" є певні ризики безпосередньо для України. Олег Кошель припускає, що кремлівський диктатор може вдарити по об'єктам цивільної інфраструктури, аби "перебити" новини про гучний демарш Пригожина.

Теракт на Каховській ГЕС швидше за все був зроблений, щоб "перебити" поразки російський військ і заяви того ж Пригожина у яких всі бачили "голого короля" (Путіна – 24 Канал). З військової точки зору – зашкодити контрнаступу. Такі теракти не стаються, виходячи з однієї складової,

– пояснив він.

Ба більше – наразі активно обговорюється переміщення тактичної ядерної зброї з Росії до Білорусі. Диктатори заявляють буцімто частина вже переміщена. І Олег Кошель не виключає, що Путін може застосувати будь-який вид ядерної зброї.

"Все це чує Захід і вже є заява Байдена про те, що удар можливий. Натомість є й заяви, що треба подвоювати поставки зброї в Україну. Це те, що ми маємо просити у Заходу – він не має права чекати з тими ж F-16. Йдеться про питання безпеки континенту", – підкреслив політолог.

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