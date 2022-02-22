Путін втратив Україну остаточно

Фактично Росія заявила, що ніякі кордони в світі не існують. Кордони, які визнала сама Росія. Не існують ніякі норми ОБСЄ, ООН. Не важливі для Путіна Мінські угоди.

Оскал після поразки

Він вирішив захопити частину території України, визнає її "незалежними державами" і збирається цю "незалежність", яку він сам єдиний визнає, захищати. Й воювати там за допомогою російської регулярної армії.

Варте уваги Росія дійсно загнана у цугцванг

Я вважаю, що стратегічно – це визнання дуже важливої й правильної для нас події. Визнання "Л/ДНР" – це для Путіна автоматичне визнання програшу боротьби за Україну.

8 років Путін вів війну на Донбасі, намагаючись залишити його як частину російської території, створити проросійську владу в Україні, мати проросійські партії (такі, як ОПЗЖ із тим самим Шуфричем та Медведчуком), впливати на українську політику зсередини. Так само, як Росія зробила в Придністров'ї.

Звичайно, для нас це була величезна проблема. Путін усі ці роки витрачав величезні кошти, фінансуючи Медведчука, різні проросійські організації, розповсюджуючи свою агентуру. Є величезна система російського впливу на Україну.

Сьогодні Путін визнав, що вся ця система впливу вже неефективна і не діє. Визнання того, що Росія не здатна впливати на Україну зсередини – це дуже важливий і правильний сигнал. Україна, український народ все ж таки показав, що прагнення до незалежності, до свободи ніякий тиск (навіть 8 років війни), великі економічні проблеми, які є в державі, нас не зіб'ють.

І Росія не здатна більше впливати на ситуацію всередині України. Тому Путін вирішив будувати стосунки винятково з позиції війни, протистояння, конфлікту: "Раз ви не хочете зі мною спілкуватися, враховувати мої інтереси та вказівки Москви – значить, я буду вас вбивати. Але вже не найманцями – вас вбиватиме за моїм наказом російська регулярна армія". Ось в чому сенс заяв Путіна.

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Український нокаут для Путіна посередині бою

Путін програв боротьбу за Україну. Він втратив сьогодні (21 лютого – 24 канал) Україну остаточно. Сьогодні визначний день – день, коли Росія сама визнала нездатність впливати на Україну зсередини. Тому вони зараз будуть з нами воювати.

Те, що зроблено сьогодні, – це відмова Путіна від великої війни на деякий час. На жаль, цей сценарій залишається, але трошки відсувається в часі.

І, можливо, найголовніше в цій історії: наш народ сьогодні постав перед необхідністю зробити вибір. Кожен має зрозуміти, що ми зараз перебуваємо усі в одній команді, в одному підрозділі. Ми разом. Сьогодні Україна обирає спільну долю.



Володимир Путін показав безсилля через нездатність підкорити Україну / Фото Getty Images

Звичайно, з цього дня будь-які проросійські наративи на телебаченні, в суспільному просторі, будь-які толерантні оцінки щодо заяв російської влади, російської агресії – це звичайна державна зрада, яка неприпустима.

Сьогодні ми всі отримали від Путіна запрошення на війну. Це війна, нас очікує війна – ми маємо бути цього свідомі. Тому має бути об'єктивна чесна розмова, що кожен із нас робить для загальної перемоги.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!