Путін ввів обмеження щодо посольств "недружніх країн"

Президент Росії Володимир Путін 23 квітня підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав". Документ вводить санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

Деталі указу Путіна

Відповідний документ схвалили "у цілях безпеки Росії". Наразі "недружніми" визнали лише США.

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Путін обмежив укладення диппредставництвами країн, що здійснюють "недружні дії", трудові договори з фізичними особами на території Росії.

Крім того, він доручив російському уряду визначити список іноземних держав щодо яких застосовують заходи впливу. Ймовірно, що зовсім скоро, крім США, у ньому опиняться Чехія, Польща, Литва, Латвія та Естонія.

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