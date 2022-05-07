Путін вже пережив власну поразку, – радник глави МВС про ризик ядерного удару

Росія погрожує застосуванням ядерної зброї у війні проти України, але, скоріш за все, Володимир Путін не піде на такий крок. Очільник Кремля фактично вже пережив власну поразку.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

До теми Путін на параді 9 травня пошле Заходу попередження про "судний день", – Reuters

"У мене є простий аргумент: якщо Путін вже зовсім з'їхав з глузду, то чому він не кинув ядерну зброю, коли вони (російські військові – 24 канал) стояли під Києвом? Фактично Путін уже пережив власну поразку. Йому довелося забрати війська з Півночі України", – зазначив радник міністра.

Росія наприкінці березня відвела окремі підрозділи своїх військових з території Київської та Чернігівської областей.

За словами Адрусіва, тоді Путін усвідомив, що їхні плани провалилися. Водночас окупанти в Україні зазнали значних втрат.

Тобто він вже це пережив і не "кидався" ядерною зброєю. Водночас Путін не може цього зробити ще й з іншої причини, адже кинути ядерну зброю – це кінець усьому,

– зазначив радник глави МВС.

Як розповів Андрусів, такий крок призведе до катастрофічної ситуації не лише в Україні, але й в усьому світі. Водночас світова спільнота не зможе жити поряд з людиною, яка наважилася на застосування ядерної зброї.

"Тобто Путін стає загрозою для усіх. Я переконаний, що так само для Китаю і навіть для тих, хто передає йому "позитивні сигнали". Тому я цього точно не очікую", – додав радник міністра.

Ядерний шантаж Росії: останні новини

За даними іноземних ЗМІ, Путін на параді 9 травня натякне Заходу на ядерну війну літаком "судного дня" – Іл-80, який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни. Він нібито "нашпигований" технологіями, але конкретні деталі є державною таємницею країни-агресорки.

Росія відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме вони можуть нести ядерну зброю.

Попри риторику російської влади, у США заперечують загрозу застосування Росією ядерної зброї. Представники країни запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Москви.

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