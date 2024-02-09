Якась нісенітниця, бл**ь, – Путін вилаявся під час інтерв'ю Карлсону
Російський президент не стримував лайку у розмові з журналістом Такером Карлсоном. Лайливе слово прозвучало після згадки про Україну в НАТО.
8 лютого американський журналіст Такер Карлсон провів двогодинне інтерв'ю з Путіним, повідомляє The Moskow Times. У ньому президент Росії говорив про розширення НАТО, "Північний потік" і вторгнення в Україну.
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Путін вилаявся у ефірі
У інтерв'ю російський президент заявляє, що Захід порушив обіцянку щодо нерозширення НАТО на схід. У 2008 році, за словами Путіна, в НАТО заявили, що України має шанс на вступ до Альянсу.
Я кажу: "А чому завтра на вас не натиснуть (прийняти Україну в НАТО – 24 Канал) – і ви знову погодитеся?" Ну нісенітниця якась, бл**ь. З ким там розмовляти, я просто не розумію. Ми готові до розмови. Але з ким? Де гарантії? Жодних,
– сказав Путін.
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Путін "сяйнув розумом" не вперше – минулого тижня під час виступу в Тулі президент заявив, що йому "хочеться показати всім відомий жест". А на конференції "Російський енергетичний тиждень" очільник держави-агресорки двічі використав слово "*ля", обговорюючи тему російської економіки.
Інтерв'ю Путіна Карлсону: головне
- Під час інтерв'ю Путін заявив, що Росія ще не досягла своїх цілей у війні з Україною. Однією з них він назвав "денацифікацію", що включає "припинення будь-яких неонацистських рухів".
- Російський президент сказав, що метою Росії є "завершити війну, яку у 2014 році розпочала Україна". Він заявив: "Майдан був держпереворотом, який став політичною помилкою ЦРУ".
- Путін намагався акцентувати увагу на тому, що не визнає незалежність України. "України не існувало", – заявив він. Окрім цього, Путін сказав, що за часи Радянського Союзу Україна отримала території, які "історично ніколи не мали стосунку до неї".
- Терористичні атаки з боку Росії глава Кремля пояснив так: "Російські гіперзвукові ударні системи вдосконалюються щодня, але це лише вимушена відповідь".