Путін явно починає торги

Про візит Меркель до Москви. Ніяких сенсацій не сталося, як і очікувалося (у всякому разі мною). Далі читайте російською.

Судя по публичным высказываниям Путина и во время встречи с Меркель, и по сообщению пресс-службы Кремля о телефонном разговоре между Путиным и Макроном, особых подвижек в переговорах по Донбассу ожидать не приходится.

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Что касается переговоров о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, то Путин явно начинает торги.

В обмен на продолжение использования украинской трубы (скорее всего в минимальных объемах – около 40 миллиардов кубов), он требует от Германии и Европы долгосрочных контрактов на закупку российского газа. Нам также надо определяться со своей переговорной тактикой по газовой теме – и в переговорах с Россией, и с европейскими партнерами.

Относительно предстоящего визита Меркель в Киев

Я и до ее визита в Москву ничего особого не ожидал, и такая моя оценка сейчас только усилилась. Никаких "неприятных сюрпризов" от визита Меркель я не ожидаю. Неприятным будет (точнее, уже есть) только одно – фрау Меркель приезжает не 23 и не 24 августа (в значимые для нас дни), а 22 августа.

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Вроде бы и жест уважения по отношению к Украине и президенту Зеленскому, и уровень участия Германии в Крымской платформе будет высоким (министр иностранных дел), но при этом слишком очевидно нежелание раздражать Путина и стремление сохранять с ним прагматичные взаимовыгодные отношения.

И дело здесь не только в Меркель

Это оппортунистическая двойственность внешней политики Германии в отношениях с Россией и Украиной. Она была и раньше, сохраняется сейчас, и наверняка будет проявляться и далее. Это не повод для обид и подозрений.

Просто на это всегда надо делать поправку в наших внешнеполитических действиях.