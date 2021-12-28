Путін єдиний, до кого звертається Лукашенко, – кореспондент про "нову" конституцію Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захотів збити "хвилю політичної кризи". Тому пообіцяв ухвалити нову конституцію.

В головному державному документі нібито обмежують повноваження майбутнього президента. Про це в ефірі 24 каналі розповів власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську Валерій Калиновський.

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Лукашенко зволікав

За його словами, Лукашенко почав говорити про конституційні зміни для свого наступника ще у 2018 році. Про це була розмова, але він зволікав.

Після цього обговорення зміни конституції почались, коли у розпал кризи він зустрівся з Володимиро Путіним у 2020 році.

Фактично єдиний, до кого він звертається за проєктом конституції – це Путін,

– наголосив Калиновський.

Він вважає, що неможливо вважати зміну конституції якимось серйозним кроком. Адже Білорусь, як суспільство, хоче не цього, а зміну президента.

Калиновський розповів про поправки до конституції Білорусі: дивіться відео

Калиновський: Це сигнал, що Лукашенко нічого не змінить

"Конституцію в Білорусі регулярно змінювали: у 1996 році, у 2004 році і її хочуть змінити у 2022 році. Водночас за цей час президент не змінився", – сказав кореспондент.

Рішення Лукашенка – це його пропозиція, як вийти із кризи, нічого не змінивши, залишивши всі повноваження у себе. Це сигнали, що він нічого не змінюватиме. Валерій Калиновський Власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську

На його думку, на такі рішення Лукашенка не можна серйозно дивитися. Адже в Білорусі немає:

вільної виборчої системи;

можливості обговорення чи взяти участь у конституційних змінах для населення Білорусі;

вільного підрахунку голосів.

Нова конституція Білорусі: головне про поправки

Лукашенко на референдум готує зміни до конституції. Там мовиться про скорочення повноважень президента, державну російську мову і відмову від позаблокового та без'ядерного статусу.

В новій версії конституції прописали 5-річний термін повноважень президента і норму про максимум 2 каденції для однієї людини. Обмеження почне діяти після інавгурації нового президента.

Нова конституція забороняє притягнення президента до відповідальності за порушення, які він зробив під час перебування на посаді.

Також конституційні зміни фактично унеможливлюють участь у президентських виборах для представників опозиції, які наразі мешкають за кордоном. Для участі у виборах кандидат має прожити попередні 20 років у Білорусі, водночас не маючи ані громадянства, ані посвідки на проживання в іноземній державі.

Окрім цього, Лукашенко пропонує ввести новий представницький орган – Всебілоруські народні збори. Його в поправках називають "найвищим" органом влади. Він ухвалюватиме рішення про застосування армії.

З нової редакції прибрали пункт "Про без'ядерний та нейтральний статус Білорусі".