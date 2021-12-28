Путін єдиний, до кого звертається Лукашенко, – кореспондент про "нову" конституцію Білорусі
Джерело:24 канал
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захотів збити "хвилю політичної кризи". Тому пообіцяв ухвалити нову конституцію.
В головному державному документі нібито обмежують повноваження майбутнього президента. Про це в ефірі 24 каналі розповів власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську Валерій Калиновський.
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Лукашенко зволікав
За його словами, Лукашенко почав говорити про конституційні зміни для свого наступника ще у 2018 році. Про це була розмова, але він зволікав.
Після цього обговорення зміни конституції почались, коли у розпал кризи він зустрівся з Володимиро Путіним у 2020 році.
Фактично єдиний, до кого він звертається за проєктом конституції – це Путін,
– наголосив Калиновський.
Він вважає, що неможливо вважати зміну конституції якимось серйозним кроком. Адже Білорусь, як суспільство, хоче не цього, а зміну президента.
Калиновський розповів про поправки до конституції Білорусі: дивіться відео
Калиновський: Це сигнал, що Лукашенко нічого не змінить
"Конституцію в Білорусі регулярно змінювали: у 1996 році, у 2004 році і її хочуть змінити у 2022 році. Водночас за цей час президент не змінився", – сказав кореспондент.
Рішення Лукашенка – це його пропозиція, як вийти із кризи, нічого не змінивши, залишивши всі повноваження у себе. Це сигнали, що він нічого не змінюватиме.
На його думку, на такі рішення Лукашенка не можна серйозно дивитися. Адже в Білорусі немає:
- вільної виборчої системи;
- можливості обговорення чи взяти участь у конституційних змінах для населення Білорусі;
- вільного підрахунку голосів.
Нова конституція Білорусі: головне про поправки
- Лукашенко на референдум готує зміни до конституції. Там мовиться про скорочення повноважень президента, державну російську мову і відмову від позаблокового та без'ядерного статусу.
- В новій версії конституції прописали 5-річний термін повноважень президента і норму про максимум 2 каденції для однієї людини. Обмеження почне діяти після інавгурації нового президента.
- Нова конституція забороняє притягнення президента до відповідальності за порушення, які він зробив під час перебування на посаді.
- Також конституційні зміни фактично унеможливлюють участь у президентських виборах для представників опозиції, які наразі мешкають за кордоном. Для участі у виборах кандидат має прожити попередні 20 років у Білорусі, водночас не маючи ані громадянства, ані посвідки на проживання в іноземній державі.
- Окрім цього, Лукашенко пропонує ввести новий представницький орган – Всебілоруські народні збори. Його в поправках називають "найвищим" органом влади. Він ухвалюватиме рішення про застосування армії.
- З нової редакції прибрали пункт "Про без'ядерний та нейтральний статус Білорусі".