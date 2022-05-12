Путін заб'є останній цвях у труну імперії, – Мусієнко оцінив вступ Фінляндії у НАТО

У Росії заявили, що вступ Фінляндії у НАТО загрожуватиме їхній державі. Однак саме російська влада своєю агресивною політикою та недолугими діями зробила усе, щоб це сталося.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Опір українського народу під час війни показав, що Росію можна стримувати.

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Після цього у НАТО почали з меншими пересторогами дивитися на погрози Росії й заговорили про вступ Фінляндії до Альянсу.

Путін є правителем, який заб'є останній цвях у труну цієї імперії. Якщо вони так продовжуватимуть, то це зрозуміло,

– зазначив військовий експерт.

Чим розширення НАТО загрожує Росії

За словами Мусієнка, якщо говорити про вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції, то це може у майбутньому відрізати Росію від Балтійського моря. Вони не зможуть нічого зробити в обхід НАТО.

У фінів є артилерія, сухопутна складова. Також вони мають велику кількість резервістів. Водночас у шведів є непоганий флот.

Тобто з півночі – Фінляндія, Швеція, Норвегія, а південніше – починаючи від Естонії, Латвії, а далі Німеччина та Данія. Це ті, хто безпесередньо контролює Балтійське море. Росія втрачає будь-які спроможності там. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Як зауважив Мусієнко, Росія свідомо робить усе, щоб відрізати себе від морів. Недолуга політика її влади призвела до того, що Фінляндія та Швеція заявили про бажання вступити у НАТО.

Це один з етапів деконструкції роісйської імперії. Путін зменшує оборонні можливості Росії, наступальні теж,

– розповів військовий експерт.

Якщо ж говорити про Чорне море, то як тільки Україна посилюватиметься за допомогою протикорабельних ракет, безпілотників, навіть поки без надводної складової, то й там Росію поступово відрізатимуть.

"Росія призвела своєю недолугою політикою до того, що втрачає нормальні й стабільні виходи до морів. Їй у будь-який момент вони можуть бути заблоковані, як тільки вона продовжуватиме свої агресивні дії", – додав військовий експерт.

Вступ Фінляндії та Швеції у НАТО: що відомо

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, Швеція та Фінляндія, які були нейтральними, захотіли вступити до НАТО.

Росія вже виступила проти вступу країн до НАТО. Там офіційно пригрозили фінам та шведам. Окрім Росії, проти членства Швеції та Фінляндії в НАТО виступив президент Хорватії Зоран Міланович.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністерка Санна Марін підтримали членство країни в Альянсі. Відповідну заявку країна подасть вже найближчим часом.

У НАТО заявили, що зможуть швидко прийняти країни до свого складу. Також там готові вжити тимчасових заходів, поки Швеція та Фінляндія не стануть офіційними членами Альянсу.

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