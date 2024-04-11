Путін після масованої атаки по енергооб'єктах цинічно заговорив про переговори з Україною

У ніч проти 11 квітня Росія завдає масованого ракетного удару. А вже ввечері того ж дня Владімір Путін під час переговорів з Алєксадром Лукашенком цинічно заявляє про переговори з Україною.

Так, ввечері Владімір Путін вирішив після масованого ракетного та дронового удару по енергетичних об'єктах України заговорити про переговори з нашою державою. Мовляв, Росія ніколи не відмовлялася від мирного вирішення конфлікту.

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Цинізм Путіна зашкалює

Власне, кремлівський диктатор запевняв, що Росія буцімто ніколи не відмовлялася від того, щоб мирно розв'язати суперечки з Україною. Владімір Путін прекрасно відіграє образ невинної овечки. Він навіть щиро здивувався, чому Росію не запрошують на мирну конференцію у Швейцарії.

Алєксандр Лукашенко, як і личить посіпаці диктатора, вирішив і свою думку щодо цього приводу озвучити. Він підспівував Путіну, що якщо Швейцарія прагне провести конференцію щодо України без Росії та Білорусі, то "можуть домовитися лише про ескалацію".

Разом з тим самопроголошений білоруський президент заявив, що Мінськ підтримує позицію Росії щодо мирного процесу в Україні. Мовляв, нині є все, щоб домовлятися. Цими словами він дав чітко зрозуміти, що Москва та Мінськ очікують на капітуляцію нашої держави, але не дочекаються!

Якщо ви думаєте, що це все, то аж ніяк ні. Путін продовжував марити. Мовляв, Росія була схильна до мирного рішення щодо України. І, у традиційній манері, вирішив звинуватити Україну. Каже, що не Росія "почала цю війну у 2014 році". Ви лиш гляньте, він вирішив визнати, що війна триває з 2014 року?

Путін не міг ніяк заспокоїтися. При своєму блазневі він продовжив марити. Мовляв, Україна від стамбульських домовленостей буцімто відмовилася під тиском Заходу.

Разом з тим він почав заявляти, що Росія проти того, щоб щодо українського урегулювання нав'язували якісь схеми, які "не мають нічого спільного з дійсністю".

Усім нам відомі так звані мирні прагнення Путіна. Він буквально хоче, щоб Україна капітулювала, визнала частиною Росії тимчасово окуповані території. І лише після цього кремлівський диктатор буцімто дасть нам спокій. Але реальність інакша: російське військо слід розгромити, адже лише силу у Москві розуміють.