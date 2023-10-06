Жест відчаю: навіщо Путін заговорив про ядерний удар по Росії

Владімір Путін "відзначився" несподіваною заявою про нібито ядерний удар по Росії. Тему ядерної зброї він піднімає, не тільки, щоб вкотре всіх налякати, але й через власну безвихідь.

Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що Путіна супроводжують одні невдачі. За його словами, про ядерну зброю постійно говорять лише декілька людей і всі вони – росіяни.

Дивіться також Перемололи еліту путінського війська: як ЗСУ по кілька разів знищували російські бригади

Чому Путін порушує тему ядерної зброї

Жоден світовий політик, експерт чи військовослужбовець ніколи не говорив про ядерний удар по Росії. Такі заяви звучать лише від самих росіян, які ними маніпулюють.

Тільки від двох людей я чув про ядерний удар по Росії: від самого Путіна і від його пропагандистки Маргаріти Сімоньян, яка пропонувала над Сибіром щось зірвати. Все. Ну і ще є Дмітрій Медведєв, який ядерною зброєю завжди погрожує Заходу,

– зауважив Кирило Сазонов.

Він додав, що шантаж ядерною зброєю є останнім аргументом росіян, адже всі їхні дипломатичні зусилля успіхів не мають.

Військовослужбовець ЗСУ пояснив заяви Путіна про ядерний удар: дивитися відео

Жест відчаю Путіна

Окрім проблем на дипломатичному рівні, західних санкцій, які Росія намагається обходити, але вони все-таки працюють, невдачі додаються ще й на фронті. Військовослужбовець розповів, що окупанти готувалися до наступу, розгортали нові військові формування, але тепер змушені лише оборонятися.

Помалу, з втратами, через мінні поля, але ЗСУ просуваються і зупинити їх росіяни не можуть, тому їм доводиться відмовитись від наступу й кидати свою армію в оборону,

– підкреслив Сазонов.

Щобільше, агентів Кремля дедалі частіше арештовують. Підтвердженням цього є нейтралізація великої агентурної мережі на Миколаївщині. Такі випадки стаються чи не щодня.

Ні на дипломатичному рівні, ні на фронті, ні всередині країни у росіян немає успіхів. У них завжди провали. Що їм тоді залишається – розказувати про ядерну зброю. Це такий жест відчаю,

– підсумував Сазонов.

Росіяни зазнають великих втрат на фронті: що відомо