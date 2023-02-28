Путін просто боїться: політолог про слова диктатора щодо розвалу Росії
Кремлівський диктатор Владімір Путін уперше заговорив про розпад Росії. У нього не залишилося козирів і меседжів для внутрішньої пропаганди, тому він змінив риторику.
Путін – наляканий. Наразі очільник Кремля говорить, мовляв, Росію та її народ хочуть знищити, а він нібито робить усе, щоб захистити росіян. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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"Путін гниє сам і заражає Росію"
Однак це все махінації й навіть громадяни країни-агресорки вже мало в це вірять. Натомість російський диктатор не може сказати, що розпочав війну, бо йому захотілося. Тож і почав грати ці наративи начебто усіх росіян хочуть знищити.
Давидюк зауважив, що всі ці заяви – маячня старого диктатора, який ховається в бункері. Постійне сидіння під землею зробило Путіна блідим, додало проблем з психікою й перетворило на "гриба" – паразитарний організм, який почав гнити та пліснявіти.
Ці заяви (про розвал Росії – 24 Канал) не від того, що він розвивається як людина чи країна, або його армія щось захоплює. Нічого з цього немає, цей "гриб" гниє і заражає своєю пліснявою всю Росію. Вона теж почне гнити,
– сказав політолог.
На його думку, війна Росії проти України – це найгірший крок очільника Кремля проти росіян. Це його війна проти самої Росії.
Давидюк прокоментував заяву Путіна про розвал Росії: дивіться відео
Що відомо про заяву Путіна
- Кремлівський диктатор уперше заговорив про ймовірний розпад Росії. Він розширив риторику про те, що якщо загарбники програють у війні проти України, то тоді країна-агресорка припинить своє існування як і російський народ у його теперішньому вигляді.
- Однак такими тезами очільник Кремля не визнає свою поразку, а намагається знайти важелі впливу на свідомість росіян. Політолог Тарас Загородній переконаний, що теперішня риторика Путіна спрямована на пошук ідеології, яка необхідна для підтримки мотивації російської армії.
- 24 Канал проаналізував, що насправді стоїть за новою риторикою Путіна, яку він озвучив пропагандистам щодо розвалу країни-агресорки. Які загрози та що намагається досягти Кремль – читайте далі за посиланням.