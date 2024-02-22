Путін здобув віртуальну перемогу на Херсонщині й готовий хвалитися

Історія з "визволенням" Кринок стає ще феєричнішою, ніж можна було собі уявити, навіть добре знаючи російську пропаганду і бажання генералів вислужитися перед Путіним.

Як росіяни "захопили" Кринки

Окупація Авдіївки та витіснення українських підрозділів із плацдарму у Кринках – це основні цілі окупантів до виступу Владіміра Путіна перед Федеральними зборами. З Авдіївкою впоралися, а ось із Кринками все ніяк не виходило.

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Попри те, що Міхаїл Теплинський мав у своєму розпорядженні важкий ресурс угруповання військ "Дніпро", він так і не зміг видавити підрозділи Сил оборони України з Кринок, хоча навіть продовжував отримувати підкріплення, особливо бойові броньовані машини.

Днями й справді штурми підрозділів 810 ОБр морської піхоти і 328 десантно-штурмовий полк 104-ї десантно-штурмової дивізії інтенсифікувалися, але без істотного результату. І ось раптово Путін при зустрічі з Сєргєєм Шойгу заявляє про контроль у Кринках, що героїчний оленяр ницо підтвердив.

Далі на російських майданчиках понеслося не менш героїчне відео, як два морпіхи встановлюють російські ганчірки в Кринках. Щоправда, це відео мало продовження про те, як морпіхи втікають від місця "героїчного прориву", негативно закріпившись на позиції.

Схоже, проблему з Кринками надумали вирішити віртуально, щоб блідий дід був задоволений. В одній кишені Авдіївка, в іншій – Кринки. Можна сміливо виступати перед федеральними зборами та йти на вибори як непереможний Цезар.

Зауважте Боятися мобілізації – природно, ненормально дещо інше

Ось тільки нюанс у тому, що у боях за Авдіївку було знищено росіян та російської техніки більше, ніж за період наступу окупантів на Київ! А щодо Кринок – то тут взагалі віртуальна перемога.

Ми дуже багато говоримо про Кринки, як найбільш згадуваний в інформаційному просторі плацдарм на лівому березі Херсонської області, але він там не єдиний. Мовиться навіть не про віртуалізацію вирішення проблеми, а про приховування факту її розширення.

Диктатор починає жити не просто ілюзіями, а у самій ілюзії. Загалом – це непогано.