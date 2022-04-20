Путін закінчиться в один момент: що для цього треба

Коріння цієї імперії (російської імперії зла – 24 канал) збереглося з Радянського Союзу. Це така ідеологічна орієнтація, ментальність людей. У 1991 році це дерево зрубали, а коріння залишилося.

Як розповзалися метастази війни

І перші паростки (хоча вони взагалі ніколи не зникали), значні, видимі – це 1995 рік, мерзенна війна. Але ще 1994 року я це в книзі описав: як під час якоїсь виборчої кампанії (у довиборах я брав участь) такий Федоров там брав участь від "Російської національної єдності" – фашисти, які ходили тоді з пов'язками зі свастиками.

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Я почав з'ясовувати, звідки вони взялися. 1994 рік! Виявилося, що вони – у Долгопрудному. Їхня база – на закритому секретному підприємстві. І партія вся курувалася ФСБ або ФСК тоді, я вже й не пам'ятаю. Я намагався з'ясувати, і начальник режиму мені сказав: "Вам – до керівництва ось цього ФСБ/ФСК".

І це не зникало, коріння дуже міцне. Щоб викорчувати його, потрібно було щось типу Нюрнберга. Довгий виховний процес, люстрації – ми на цьому наполягали, закон написали. Я там якось допомагав, здебільшого дув у вуха Єльцину, який казав: "То ви й мене люструвати хочете?!".

Це ніколи не зникало, це завжди було. І дуже природньо, що в 1991 році покотили на КДБ і Єльцин виголосив відому фразу: "КДБ – організація, яка не реформується, яка повинна бути розформована, розпущена".

У 1994 році – (Єльцин – 24 канал) в оточенні вже величезної кількості цих чекістів, які його спонукають на початок імперської війни. І 1995 року міністр закордонних справ – один із керівників КДБ.

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Смерть режиму Путіна може бути швидкою

Путін якось пожартував на зустрічі з керівництвом ФСБ, що направлений на вклинювання в президенти Росії. Начебто жарт, але це – ніякий не жарт. Він справді був вклинений. Хитра така тварюка, говорила про демократію, якимось чином змусила Собчака себе підтримувати, багатьох демократів. Йому не вдалося обдурити лише двох – нас із Лерочкою (опозиціонеркою Валерією Новодворською – 24 канал). Ми цю гадину розуміли від початку.

І вже 2004 року – "російський марш", Діма Рогозін в оточенні, всі ці чекісти, всі ці Чемезови, Черкесови тощо. І захоплення підприємств, і реконструкція загалом.

Тут у США всі сперечаються, що він реконструює – імперію чи Радянський Союз? Йому все одно. Імперія, Радянський Союз, корпоративна фашистська держава за італійською моделлю – йому все одно. Він зберігає владу над двома трубами: газовою та нафтовою. Усе.

Щоразу, коли я друкую цей заклик до ембарго – це не спроба гіпотетизувати. Просто нагадування: хлопці, це єдиний спосіб вирішити проблему з Путіним. У той момент, коли відірвемо його від цих труб, тобто припиниться фінансування, у цей момент і закінчиться Путін. Почне збирати залишечки, шукати нову базу та перебиратися туди.

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