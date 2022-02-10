Путін залишиться сам на сам з Китаєм, – Троїцький про наслідки агресивних дій Кремля

Володимир Путін підвищує ставки у протистоянні із Заходом. Однак у такому випадку Росія ризикує залишитися сам на сам з Китаєм.

Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів режисер Владислав Троїцький. Поки Росія блефує, з нею ще намагаються розмовляти, однак як тільки вона зробить реальний крок у питанні агресії, то одразу опиниться "за межею".

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За словами Троїцького, у такому випадку вже не можна буде ні про що домовлятися.

Зрозуміло, що хтось може загрузнути у нескінченній війні. Зрозуміло, що це для нас жахливо. Втім, я таки сподіваюся, що хоч якийсь інстинкт самозбереження у Путіна є. У такому випадку він залишається сам на сам з Китаєм,

– заявив режисер.

Як розповів Троїцький, якщо це таки трапиться, то технологічно, інтелектуально, а також з погляду озброєння та армії, Китай буде значно сильнішим за Росію.

Росія та Китай глибоко стурбовані серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки. Зважаючи на це, Володимир Путін та Сі Цзіньпін у лютому виступили проти подальшого розширення НАТО.

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Відносини Росії та Китаю: останні новини

Володимир Путін та Сі Цзіньпін у Пекіні 4 лютого провели перемовини. В адміністрації російського президента запевнили, що начебто лідер Китаю схвалив так звані "гарантії безпеки".

Натомість російський президент підтримав позицію Китаю щодо невизнання незалежності Тайваню та ідею, що острів є невіддільною частиною комуністичного Китаю.

Також Росія та Китай підписали новий газовий контракт. Тепер країна-агресорка постачатиме Пекіну 10 мільярдів кубів блакитного палива на рік з Далекого Сходу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна наразі не бачить підстав вважати, що Китай після підписання спільної декларації Путіним і Сі Цзіньпіном якимось чином сприятиме російській агресії проти української держави.

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