Замінили ж лише Шойгу: який позитив та негатив від перестановок у ворожому міноборони
Кремлівський диктатор Владімір Путін призначив економіста Андрєя Бєлоусова міністром оборони, а Сєргєя Шойгу – на посаду секретаря Ради безпеки. Однак корупція у Росії все одно продовжить процвітати.
Від кадрових змін у Росії для України є позитивні та негативні моменти. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Корупція у Росії триватиме
Борис Тизенгаузен зазначив, що Бєлоусов – це професійний економіст, автор технології, яка стала ключовим чинником росту російської економіки. Однак у Росії нема некорумпованих чиновників. Крім того, у ланках міноборони залишаються ті ж полковники, генерали та інші, які роками та десятиліттями крали гроші. Це величезний плюс для України.
Хоча розумні люди біля ключового міністерства у Росії – це не дуже добре. Але якби змінили всю систему – це була б проблема. Кілька хороших менеджерів цю систему не змінять. Можливо, будуть трохи менше красти, але в основному продовжать. Тому корупція – це великий наш союзник,
– підкреслив він.
Також посаду втратив колишній секретар Ради безпеки Росії Нікалай Патрушев, якого переведуть на іншу посаду. Політтехнолог припустив, що він пішов з посади через проблеми зі здоров'ям. Можливо, його призначать радником Путіна. Але далеко Патрушева не відпустять, адже він – носій найбільш кривавих і темних секретів російського диктатора.
Кадрові зміни у Росії: головне
- У Кремлі 12 травня відбулися кадрові перестановки. Російський диктатор Владімір Путін вирішив замінити Сєргєя Шойгу та призначив на посаду міністра оборони Андрєя Бєлоусова, який до цього обіймав посаду першого заступника голови російського уряду.
- Натомість Сєргєя Шойгу Путін призначив на нову посаду. Він буде секретарем Радбезу замість Ніколая Патрушева. На сайті Кремля написали, що Владімір Путін підписав накази про звільнення Ніколая Патрушева з посади секретаря Ради безпеки Росії "у зв'язку з переходом на іншу роботу" та призначення Сєргєя Шойгу секретарем Ради безпеки Росії.
- Того ж дня кремлівський диктатор запропонував кандидатури на більшість посад в російському уряді. За даними російських пропагандистів, російські сенатори проведуть консультації щодо запропонованих Путіним кандидатур на засіданнях комітетів 13 травня та на засіданні Ради Федерації 14 травня.