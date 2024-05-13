Замінили ж лише Шойгу: який позитив та негатив від перестановок у ворожому міноборони

Кремлівський диктатор Владімір Путін призначив економіста Андрєя Бєлоусова міністром оборони, а Сєргєя Шойгу – на посаду секретаря Ради безпеки. Однак корупція у Росії все одно продовжить процвітати.

Від кадрових змін у Росії для України є позитивні та негативні моменти. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Корупція у Росії триватиме

Борис Тизенгаузен зазначив, що Бєлоусов – це професійний економіст, автор технології, яка стала ключовим чинником росту російської економіки. Однак у Росії нема некорумпованих чиновників. Крім того, у ланках міноборони залишаються ті ж полковники, генерали та інші, які роками та десятиліттями крали гроші. Це величезний плюс для України.

Хоча розумні люди біля ключового міністерства у Росії – це не дуже добре. Але якби змінили всю систему – це була б проблема. Кілька хороших менеджерів цю систему не змінять. Можливо, будуть трохи менше красти, але в основному продовжать. Тому корупція – це великий наш союзник,

– підкреслив він.

Також посаду втратив колишній секретар Ради безпеки Росії Нікалай Патрушев, якого переведуть на іншу посаду. Політтехнолог припустив, що він пішов з посади через проблеми зі здоров'ям. Можливо, його призначать радником Путіна. Але далеко Патрушева не відпустять, адже він – носій найбільш кривавих і темних секретів російського диктатора.

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