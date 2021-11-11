Путін "занепокоєний" через кораблі НАТО у Чорному морі
Джерело:"РИА Новости"
У Кремлі бачать "загрозливі" маневри літаків і кораблів військових сил НАТО біля Криму та в Чорному морі. Кажуть, що президент Росії Володимир Путін, мовляв, непокоїться.
Дії США у Чорному морі є предметом занепокоєння Путіна, він говорив про це. Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
До теми Кремль пов'язує американські навчання в Чорному морі з підготовкою наступу на Донбасі
У Москві стежать за ситуацією у Чорному морі
У Кремлі кажуть, мовляв, перебування американських військових кораблів у Чорному морі вимагає особливої уваги. Однак поки що це не обговорювали між адміністраціями президентів США та Росії.
Речник міноборони Ігор Конашенков сказав, що російський крейсер "Москва" і фрегат "Адмірал Ессен" стежать за діями американського флоту
Російський винищувач перехопив британський літак
У пресцентрі міноборони Росії повідомили також, що 10 листопада до території тимчасового окупованого Криму підлітав розвідувальний літак Королівських повітряних сил Великої Британії. Його перехопив російський винищувач Су-30.
Також Конашенков стверджує, що в західній частині Чорного моря радари російських військ фіксували присутність ще 3 розвідувальних літаків НАТО.
Реакція НАТО
У штабі ВПС НАТО не повідомляли про маневри літаків у Чорному морі 10 листопада. Навчання американських винищувачів F-15 Eagle проводили 8 листопада біля берегів Болгарії та Румунії.
Про перехоплення британського винищувача у НАТО не згадують.
Що цьому передувало
- Американські кораблі заходять у Чорне море з кінця жовтня для навчання з партнерами НАТО. Зокрема, корабель USS Mount Whitney увійшов в акваторію 4 листопада.
- У міноборони Росії й раніше стверджували, що військові навчання США нібито є вивченням ймовірного ходу військових дій. Казали, нібито це може бути підготовкою до наступу на Донбасі.