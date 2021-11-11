Путін "занепокоєний" через кораблі НАТО у Чорному морі

У Кремлі бачать "загрозливі" маневри літаків і кораблів військових сил НАТО біля Криму та в Чорному морі. Кажуть, що президент Росії Володимир Путін, мовляв, непокоїться.

Дії США у Чорному морі є предметом занепокоєння Путіна, він говорив про це. Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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У Москві стежать за ситуацією у Чорному морі

У Кремлі кажуть, мовляв, перебування американських військових кораблів у Чорному морі вимагає особливої уваги. Однак поки що це не обговорювали між адміністраціями президентів США та Росії.

Речник міноборони Ігор Конашенков сказав, що російський крейсер "Москва" і фрегат "Адмірал Ессен" стежать за діями американського флоту

Російський винищувач перехопив британський літак

У пресцентрі міноборони Росії повідомили також, що 10 листопада до території тимчасового окупованого Криму підлітав розвідувальний літак Королівських повітряних сил Великої Британії. Його перехопив російський винищувач Су-30.

Також Конашенков стверджує, що в західній частині Чорного моря радари російських військ фіксували присутність ще 3 розвідувальних літаків НАТО.

Реакція НАТО

У штабі ВПС НАТО не повідомляли про маневри літаків у Чорному морі 10 листопада. Навчання американських винищувачів F-15 Eagle проводили 8 листопада біля берегів Болгарії та Румунії.

Про перехоплення британського винищувача у НАТО не згадують.

Що цьому передувало