Російський диктатор Владімір Путін запізнився на свій виступ у Москві аж на три години. Причина – невідома.

Зазначається, що це перший публічний виступ кривавого диктатора після саміту НАТО у Вільнюсі. Нагадаємо, що раніше Путін вперше розповів про зустріч з вагнерівцями, зазначивши, що юридично ПВК "Вагнера" більше не існує.

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Путін запізнився на власний виступ

Як стало відомо, російський президент запізнився на три години на свій виступ у Москві. Він пізно з’явився на сцені.

Що саме стало причиною цього – поки невідомо. Однак, можливо, ноги диктатора вже не ходять так швидко.

Пропагандистські ЗМІ зазначали, що Путін мав виступити з "досить довгою промовою" на заході в Москві.

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